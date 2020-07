Medicul Adrian Marinescu trage un semnal de alarmă! Se va reveni la starea de URGENŢĂ

"Eu cred că lucrul ăsta nu se va întâmpla. Nu numai că nu și-l dorește nimeni, dar eu cred că ar trebui să echilibrăm situația, nu prin stare de urgență. E clar că ne trebuie o variantă, ceva care să se schimbe în momentul ăsta. Adică fiecare dintre noi să realizeze, mai mult decât a făcut-o în ultimele săptămâni că e bine să ne relaxăm, dar că e obligatoriu ca măsurile de prevenție să fie o rutină zilnică. Până la urmă despre asta e vorba. Cred că starea de urgență, nu numai că nu o dorește nimeni, dar nu ne-ar ajuta nici economic, nu ne-ar ajuta din niciun punct de vedere. E clar că pandemia va mai dura, dar cea mai bună variantă e cea în care găsim echilibru.

E clar că izolarea este absolut obligatorie când vorbim de o boală infecto-contagioasă. Gândiți-vă la o boală care are tuberculoză sau la un pacient care are o boală care se transmite foarte ușor. Prima regulă e ca atunci când îi pui diagnosticul, să-l și izolezi ca să nu transmită mai departe. Că e asimptomatic sau că are o formă simptomatică, e clar că trebuie izolat. Dacă nu faci izolarea, va transmite mai departe și se ajunge la niște cifre pe care nu le vrea nimeni", a declarat medicul Adrian Marinescu, în direct la B1 TV.