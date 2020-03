Meghan Markle şochează din nou! Vrea să joace un rol de super-erou la Hollywood, într-un film Marvel

Meghan nu a ascuns dorința ei de a reveni la actorie, întrucât își dorește independența financiară, semnând deja un acord de asistență caritabilă cu Disney. Studioul deține, de asemenea, filmele Marvel și drepturile tuturor personajelor sale de benzi desenate, unde Meghan ar putea apărea într-un rol spectaculos.

Potrivit Daily Mail, agentul lui Meghan, Nick Collins, a spus că Meghan îşi doreşte să revină la o iubire mai veche, actoria, şi vrea să joace un rol de super-erou: „Caută activ un astfel de film pentru ea. Spune că este disponibilă și deschisă celor mai bune oferte. Meghan planifică o serie de întâlniri la Hollywood. Ea a făcut deja voiceover-ul pentru Disney, iar acum se află că este în căutarea unui film de super-eroi, ca voiceover sau chiar pe ecran.

Aproape toate actrițele din lista A, inclusiv Scarlett Johansson, Jessica Alba, Margot Robbie, Jennifer Lawrence și Halle Berry au jucat în filme de super- eroi. Și cum prințul Harry a spus în mod infam: <Ce vrea Meghan, Meghan primește>".

Collins a reprezentat-o pe Meghan şi când juca în serialul Suits. De asemenea, are un PR de la Hollywood, Ken Sunshine și un manager de afaceri, Andrew Meyer.

Se spune că Meghan Markle a fost de acord să facă o înregistrare vocală pentru Disney în schimbul unei donații caritabile, după ce prințul Harry a fost filmat spunându-i șefului de studio Bob Iger, vara trecută, că soția sa era disponibilă pentru o astfel de rol.

Surse Disney au declarat că discuțiile sunt în desfășurare. Unul dintre cei mai buni executivi Disney a declarat duminică pentru The Mail: „Meghan are nevoie de Disney mai mult decât Disney are nevoie de Meghan. Este o figură controversată".

Scarlett Johansson, care joacă rolul de Văduva Neagră în filmele Marvel, este cea mai bine plătită actriță de la Hollywood, potrivit revistei Forbes. A primit mai mult de 25 de milioane de lire sterline pentru Endgame, reprezentând salariul și o parte din profiturile filmului. Persoanele din interiorul industriei consideră că ar putea câștiga 30 de milioane de lire sterline pentru rolul din viitorul film independent "Văduva neagră".

Răspunsul obraznic al lui Meghan Markle la adresa Reginei

Meghan Markle este de părere că ea și prințul Harry sunt "intimidaţi", iar restricțiile care le-au fost puse sunt „răzbunări" pentru că vor să fie independenți, scrie Daily Mail. Actriţa s-a plâns prietenilor că atât ea, cât şi soţul ei, erau trataţi diferit de Regină, faţă de ceilalţi membri ai familiei.

"Meghan a spus că ea și Harry nu au avut de ales, decât să facă o declarație publică. A precizat că dacă cineva ar trebui să se simtă insultat, ar trebui să fie ei", a explicat un prieten, potrivit sursei citate mai sus.

Harry se află acum la Edinburgh pentru ultimele angajamente, dar Meghan nu îi va fi alături acolo, ci se va întâlni cu el la Londra.

Prietenul respectiv a mai adăugat: „Meghan se duce direct la Londra, nu la Edinburgh, pentru că asta e treaba lui Harry. Ea a spus că ea și Harry vor continua să fie toleranţi și să se concentreze asupra binelui pe care îl creează și să fie cei mai buni părinți pentru Archie. A spus că va continua să-l susţină pe Harry, pentru că este cel mai integru bărbat pe care îl cunoaşte, dar și loial".

Meghan consideră, de asemenea, că regina se afla „sub presiune când a făcut acele solicitări cu privire la schimbarea numelui”, deoarece Harry este „favoritul Reginei, iar ceilalţi, pur și simplu nu pot accepta asta”.

Potrivit aceleiaşi surse, Daily Mail, Meghan s-a plâns prietenilor ei cu privire la renunţarea titlului, spunându-le că nu există vreo lege care să o oprească atât pe ea, cât și pe Harry să îl folosească.

În declarația pe care au spus-o zilele trecute, pe un ton neprietenesc, au precizat că nici guvernul, nici regina nu au deţinut cuvântul „regal” pe plan internațional, însă vor înceta totuși să mai folosească acest titlu.

Meghan va fi prezentă la Londra, alături de soțul ei, pentru o ceremonie de premiere, privind personalul militar bolnav și rănit pe 5 martie.