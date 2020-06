Melania Trump, acuzată că şi-ar fi renegociat contractul prenupţial pentru a amâna mutarea la Casa Albă. Reacţia Primei Doamne a SUA

Jurnalista Mary Jordan, care este autoarea cărţii, a precizat că surse apropiate liderului de la Casa Albă i-au confirmat că Melania Trump a spus că trebuie "să aibă grijă de Barron (fiul ei, n.red)" atunci când a modificat contractul prenupţial cu Donald Trump.

Cartea intitulată "The Art of Her Deal: The Untold Story of Melania Trump" (Arta înţelegerii ei: Povestea nespusă a Melaniei Trump) are la bază peste 100 de interviuri, scrie cotidianul Washington Post, citat de CNN.

Mary Jordan susţine că Prima Doamnă a avut nevoie de un răgaz pentru a se linişti, după scandalul sexual în care ar fi fost implicat Donald Trump. Autoarea căriţii mai precizează că trei apropiaţi ai lui Trump i-au dezvăluit că, prin noul contract prenupţial, Melania Trump s-a asigurat că Barron, fiu ei, nu va fi înlăturat din rândul moştenitorilor afacerii familiei.

"Ea a vrut dovezi scrise privind moştenirea şi oportunităţile financiare că Barron va beneficia de drepturi egale precum ceilalţi trei copii ai lui Donald Trump", precizează Mary Jordna.

Potrivit CNN, Donald Trump a spus în repetate rânduri că îşi protejează averea printr-un contract prenupţial.

De cealaltă parte, un purtător de cuvânt al Primei Doamne a SUA a dezminţit toate informaţiile.

"Este încă o carte despre doamna Trump ce conţine informaţii false. Această carte este o ficţiune", a declarat Stephanie Grisham, şefa de Cabinet a Melaniei Trump.

După alegerea lui Donald Trump ca preşedinte al Statelor Unite, Melania Trump a declarat că şi-a amânat mutarea la Washington DC. pentru ca fiul ei, Barron, în vârstă de 10 ani, să aibă parte de o viaţă normală.