MERCUR RETROGRAD, se anunţă zile dificile pentru toate zodiile până în decembrie

Autor: Filip Stan Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Mercur se află în semnul Scorpionului până pe 9 decembrie. Nu va fi un tranzit liniar, deoarece Mercur va fi retrograd în același semn între 31 octombrie și 20 noiembrie. MERCU RETROGRAD până pe 9 decembrie. "În astrologie, Mercur guvernează comunicarea, mișcarea, schimbul de informații, telecomunicațiile, drumurile, limbajul corpului. Scorpionul este semnul profunzimei, intensității, cercetării, geloziei, posesivității, concentrării, dar și al obsesiei, paroxismului și al tendințelor paranoice. Atunci când Mercur vizitează Scorpionul, mintea noastră devine un scenarist plin de idei care mai de care mai controversate sau un detectiv foarte eficient. Nu credem ușor ceea ce ni se spune și ne focusăm până descoperim detaliile ascunse. Curiozitatea poate fi o armă benefică, dar atunci când ducem totul la extreme, bucuria Scorpionului, începe să devină distructivă", a spus Daniela Simulescu, astrolog DCNews. „Vom avea o memorie fantastică, dar vom tinde să reținem mai mult ceea ce nu ne convine, astfel încât să ne răzbunăm la un moment dat. Ținem secrete planurile noastre și construim în tăcere strategia de răzbunare. Toți vor dori să demonstreze celorlalți de ce sunt capabili", a adăugat Daniela Simulescu. De asemenea, pe durata retrogradării, „vom tinde să credem ce simțim, să ascultăm așteptările noastre și nu argumentele destul de serioase sau reale. În plus, în timpul tranzitului, Mercur va face o serie de aspecte cu Uranus, Neptun și Saturn și cu greu vom reuși să ne liniștim gândurile. Deci va fi foarte important să învățăm să ne liniștim singuri sau, de ce nu, să căutăm sprijin specializat. Spun asta pentru că Mercur în Scorpion descuie cufărul cu traume vechi", a precizat astrologul DCNews. Horoscop. Tot ce trebuie să știi despre Mercur retrograd Mercur retrograd se întoarce și va afecta toate semnele zodiacale. Toată lumea cunoaște puterea acestui fenomen astrologic, potrivit Your Tango. Ce înseamnă Mercur (sau orice altă planetă) retrograd? Când planetele sunt în mișcarea retrogradă, acestea par să călătorească în mișcare inversă, dar această mișcare este de fapt o iluzie optică creată pe măsur ce Pământul se deplasează de-a lungul planetei în cauză pe parcursul orbitelor reciproce din jurul Soarelui. E ca atunci când treci pe lângă o mașină care merge mai încet decât tine, aceasta pare că merge invers.

De asemenea, planetele retrograde sunt mai aproape de Pământ în această perioadă. Proximitatea aduce influență astrologică mai intensă decât în mod normal, ceea ce poate fi un lucru bun sau rău, în funcție de ce planetă este vorba. Cum te afectează Mercur retrograd? De exemplu, Mercur retrograd ajută cuplurile care vor să se despartă să aibă curajul de a face acest pas. Când Mercur intră în Scorpion se întâlnește cu Jupiter, planeta vindecării, înțelepciunii și abundenței. Mercur este o „planetă bună”, iar când se află în preajma altor planete de acest fel, lucrurile devin mult mai intense.

Prin urmare, dacă ai auzit obișnuitele avertizări când Mercur este retrograd - evită să semnezi orice documente importante, nu începe o nouă afacere sau o nouă relație în această perioadă - de fapt. acum este o perioadă minunată pentru noi proiecte sau pentru a găsi răspunsuri esențiale referitoare la unele probleme din viața ta. Mercur ghidează prietenia, iar planetele retrograde tind să adudă lucruri din trecut, motiv pentru care este o perioadă minunată pentru a te reconecta cu prieteni vechi sau cu oamenii dragi din viața ta.

De asemenea, Mercur este plameta afacerilor, comunicării, informațiilor de tot felul. Astfel, acum este momentul ideal pentru a te apuca de învățat, pentru a afla noi informații și pentru a te dezvolta pe plan psihic.

