Mesaj BIZAR primit de bunicul Luizei: "Noi nu înţelegem"

Bunicul Luizei a declarat la România TV că telefonul fetei a fost din nou activ în urmă cu o seară.

"Acum pot fi contactată pe mobil. Am devenit disponibilă. Urmează partea cealaltă în engleză. Săptămânile astea, aproape din două în două zile am primit la diverse ore. Dar văd că ăsta e la ora 3.30 dimineaţa. Aici e ora, data .... deci am primit şi data trecută, acum vreo trei zile. Săptămâna aceasta s-au repetat mereu aceste mesaje. Dar noi nu înţelegem, nu ne-a spus nimeni nimic. Când am mers să cerem desfăşurătorul, au spus că nu ne pot da. Adică ne pot da pe altă perioadă. Am spus că pe noi ne interesează perioada aprilie - când s-au întâmplat aceste evenimente, au spus că nu ne pot da, pentru că fac parte din anchetă", a explicat bunicul Luizei la România TV.

Avocatul familiei Luizei, Tonel Pop, susţine că una dintre cartelele telefonice ale fetei a fost identificată în zona Aradului.

"Sunt mai multe operațiuni foarte ciudate. Luiza a avut mai multe numere de telefon, am fost anunțat acum că unul dintre numerele ei a fost localizat într-o zonă a Aradului. Asta înseamnă că acel număr funcționează.

Procurorii mă asigură că acele numere sunt blocate, că nu se joacă nimeni. Sincer trebuie văzut foarte serios, cu specialiști IT, ce se întâmpă cu acele numere și cu contul de Facebook", a declarat avocatul Tonel Pop, la România TV.