Mesaj de An Nou 2020 al Arhanghelului Mihail pentru zodii

Arhanghelul Mihail este mana dreapta a lui Dumnezeu, avand misiunea de a aduce pace pe pamant prin eliminarea fricii. Metodele ingenioase ale lui Mihail sunt nelimitate, la fel si abilitatea sa de a fi alaturi de mai multi oameni in acelasi timp.

Termenul "arhanghel" deriva din greaca si inseamna "marele mesager al lui Dumnezeu". "Arh" inseamna primul sau cel mai mare iar anghel inseamna mesager divin. In ebraica si babiloniana, numele lui Mihail inseamna cel ce se aseamana cu Dumnezeu. Mihail aduce mesaje pure de iubire, de intelepciune si de putere direct din partea Creatorului.

Datorita faptului ca principalul rol al lui Mihail este protectia, el este cel care ne pazeste de energiile joase. Daca iti faci griji cu privire la anumiti oameni din viata ta, cheama-l pe Mihail. El actioneaza ca paznic si se asigura ca doar fiintele de iubire si lumina pura se apropie de tine iar celelalte ies cumva din viata ta prin cai pe care nu le poti intui.

Sunt foarte multe persoane care l-au simtit, l-au vazut sau l-au auzit pe Arhanghelul Mihail, nu doar ca au beneficiat concret de ajutorul lui.

Atunci cand ii ceri interventia, el spune intotdeauna da si te poti baza ca ajutorul lui ca veni intr-un mod perfect si surprinzator de placut.

El ia legatura cu noi prin simturile noastre fizice si are aspecte unice la fiecare persoana pentru ca Mihail urmeaza instructiunile intelepciunii divine si infinite a Creatorului si fiecare interventie si misiunea de ajutor sau salvare din partea sa este croita dupa persoana si situatia in cauza.

Mihail este un comunicator ce se exprima cu multa claritate. Ii vei auzi indrumarile in gand sau ii vei simti prezenta sub forma unor intuitii puternice. Cu toate acestea, pentru a se asigura ca sfaturile sale ajung la tine, el trimite si semne fizice cum ar fi penele. Ii poti cere lui Mihail sa iti dea un semn clar in lumea fizica pe care sa il observi si sa il intelegi cu usurinta. Nu specifica tu ce semn vrei, lasa ca aceasta decizie sa fie luata de ingeri. Dupa ce ceri semnul, acesta intotdeauna apare. Ramane ca sa il remarci !

Iata mesajul minunatului Arhanghel Mihail pentru cele 12 zodii prilejuit de trecerea in Noul An 2020:

Mesaj pentru BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

Gandurile pozitive creeaza rezultate pozitive.

Acest situatie cere ganduri inaltatoare de la tine, adica ingredientele magice pe care le cauti. Desi s-ar putea sa protestezi ca ai deja o mentalitate pozitiva, Mihail te sfatuieste sa iti cureti gandurile si vorbirea de orice griji sau de alte forme de negativitate care ti-ar putea miscora capacitatea de manifestare. El transmite ca iti poti da seama cat de constructive iti sunt gandurile, acordand atentie evenimentelor recente din viata ta, pentru ca exista o corelatie directa intre gandurile pozitive si rezultatele pozitive. El te va ajuta sa iti stabilizezi spiritul la un nivel benefic, pentru ca experientele sa fie fericite si binevenite.

SEMNIFICATII ALTERNATIVE : adopta obiceiul zilnic de a face afirmatii pozitive / citeste o carte sau urmeaza un curs de afirmatii pozitive / evita sa dai vina pe tine sau pe altii, in schimb focalizeaza-te asupra solutiilor / in loc sa iti faci griji pentru un anumit lucru, alege sa te rogi si sa ai ganduri pline de iubire si incredere.

Mesaj pentru TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Aceasta situatie este deja rezolvata

Acest mesaj vine sa te asigure ca o situatie care te preocupa se va incheia in mod fericit in anul ce vine. Ingerii au lucrat in culise pentru a vindeca sursa grijilor tale. Desi s-ar putea sa nu fi vazut inca felul in care s-a rezolvat, ai incredere ca asa s-a intamplat. Lasa grijile si relaxeaza-te, avand siguranta ca totul merge bine.

SEMNIFICATII ALTERNATIVE : Nu e nimic de care sa te ingrijiorezi / Totul se va termina cu bine / Aceasta relatie merita sa fie salvata / Ramai in situatia actuala fiindca problemele se vor rezolva curand.

Mesaj pentru GEMENI (21 mai – 20 iunie)

Hotaraste-te sa fii fericit acum

Mihail te-a auzit si raspunde la rugaciunile tale. In loc sa faci ca fericirea ta sa depinda de evenimente viitoare, poti decide sa fii fericit acum. O cale ar fi sa te concentrezi asupra oricarui lucru sau oricarei fiinte pentru care te simti recunoscator. Ce merge bine in viata ta ? Care sunt binecuvantarile si punctele tari ? Permitandu-ti sa traiesti bucuria si placerea acum, vei avea mai multa putere. Preia controlul asupra propriei vieti si evita ca influentele externe sa determine felul cum simti. Intra in noul an cu aceasta stare si mentine-o zi de zi.

SEMNIFICATII ALTERNATIVE : detaseaza-te de dogma / asteapta-te la miracole / intocmeste o lista cu persoane si situatii fata de care esti recunoscator / mentine ganduri pozitive in legatura cu aceasta situatie / deschide-ti inima fata de iubire.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO