Mesaj nou RUNE pe ZODII săptămâna 1-7 IULIE 2019! Ce vestesc runele din vechea înţelepciune NORDICĂ pentru pasul următor din viitor?

Runele au radacini in istoria antica, din vremurile triburiloe nordice si germanice, scandinave si englezesti. Pe vremuri erau folosite in special pentru scriere dar si pentru scopuri de magie. S-au gasit inscriptii runice vechi pe bijuterii, arme si obiecte uzuale din secolul al 3 lea, dar multi experti sunt de acord ca au existat cu mult inainte.

"Runa" inseamna, pur si simplu, mister, secret sau soapta.

Fiecare runa este un semn sacru cu puteri magice ce este conectat cu o putere mai mare.

Cu ajutorul runelor, primim o intelegere mai profunda a situatiilor, o predispozitie sau o forma de raspuns la o intrebare. Runele nu iti spun exact ce sa faci cu viata ta, insa iti dau un indiciu iar tu iti folosesti intuitia pentru urmatorul tau pas. Viitorul nu este ceva fix – fiecare om are puterea divina sa isi construiasca propriile cai.

Runele sunt 24 caractere magice cu alfabetul runic german, facute din piatra sau lemn, ce au origini antice si dateaza din vremurile triburilor nordice si germanice. Fiecare runa are un nume si este asociata cu o anumita zeitate, obiect sau fenomen. Erau folosite pentru decorarea armelor, ustensilelor, bijuteriilor sau erau amplasate la intrarea caselor. Desi in acele vremuri toata lumea le folosea, adevaratii cunoscatorii ai tainelor runelor erau considerati vindecatori sau magicieni. Doctorii tratau boli, razboinicii se rugau pentru batalii in lupte, vanatorii pentru o prada bogata.

Totalitatea runelor laolalta cu puterile si conexiunile lor formeaza un sistem magic.

ETALARE RUNE PENTRU BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

Runa germanica etalata: ANSUZ (cu fata in sus)

Este un timp ideal pentru tine sa inveti abilitati noi de care vei avea nevoie. Timpul petrecut pentru educatie si invatat va fi foarte productiv.

Primeste sfaturi cand ti se dau, in special de la mentori si cei mai in varsta. Ei sut aici sa te ajute sa capeti o perspectiva si o intelegere mai buna.

Acum e un timp bun pentru comuicare, poti primi raspunsuri mult asteptate. Asculta cu atentie, in special in vizite si intalniri, ce ti se spune, poate avea o revelanta importanta anume pentru tine.

Ansuz mai sugereaza ca poate veni un interviu sau o testare. Daca este cazul, pregateste-te si foloseste-ti inteligenta in avantajul tau. Ai multe de spus, dar trage aer in piept si ia-ti timp sa gandesti inainte sa vorbesti.

ETALARE RUNE PENTRU TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Runa germanica etalata: ELHAZ (cu fata in jos)

Poti avea acum o incarcatura mai grea in viata si ca alti oameni vor veni spre tine sa iti mai dea si alta incarcatura. Nu lasa aceste cerinte sa iti puna greutate pe spate si sa cari precum o camila. Trebuie sa stii sa refuzi cererile, altfel ramai fara energie.

Gaseste timp sa petreci cu tine, chiar daca trebuie sa fii egoist pentru asta. Fiinta ta interna trebuie reincarcata altfel vei fi confuz pe drumul vietii.

Daca altii se bazeaza mereu pe tine, poate e vremea pentru ei sa se bazeze mai mult pe ei si sa isi invete si singuri lectiile de viata.

ETALARE RUNE PENTRU GEMENI (21 mai – 20 iunie)

Runa germanica etalata : PERTHO (cu fata in sus)

Va incepe un nou capitol in calatoria ta prin viata. Oricum, asta poate insemna, precum intr-o carte, ca e nevoie sa se inchida altul ca sa poata incepe urmatorul.

Este o vreme in care sa te bazezi pe abilitatile si cunostintele tale ca sa obtii cel mai mare succes de la noul inceput. Nu te baza numai pe destin ci si pe judecata ta.

Bucura-te de calatorie. Urmeaza vremuri fericite si placute, nu vremuri in care sa te agati de ce a fost in trecut. Vechile fapte bune vor fi recompensate si recunoscute. Lucrurile ascunse vor iesi la suprafata, aducand cadouri neasteptate.

