Mesaj nou RUNE pe ZODII săptămâna 8-14 IULIE 2019 ! Veşti despre destinul tău

Runele au radacini in istoria antica, din vremurile triburiloe nordice si germanice, scandinave si englezesti. Pe vremuri erau folosite in special pentru scriere dar si pentru scopuri de magie. S-au gasit inscriptii runice vechi pe bijuterii, arme si obiecte uzuale din secolul al 3 lea, dar multi experti sunt de acord ca au existat cu mult inainte.

"Runa" inseamna, pur si simplu, mister, secret sau soapta.

Fiecare runa este un semn sacru cu puteri magice ce este conectat cu o putere mai mare.

Cu ajutorul runelor, primim o intelegere mai profunda a situatiilor, o predispozitie sau o forma de raspuns la o intrebare. Runele nu iti spun exact ce sa faci cu viata ta, insa iti dau un indiciu iar tu iti folosesti intuitia pentru urmatorul tau pas. Viitorul nu este ceva fix – fiecare om are puterea divina sa isi construiasca propriile cai.

Runele sunt 24 caractere magice cu alfabetul runic german, facute din piatra sau lemn, ce au origini antice si dateaza din vremurile triburilor nordice si germanice. Fiecare runa are un nume si este asociata cu o anumita zeitate, obiect sau fenomen. Erau folosite pentru decorarea armelor, ustensilelor, bijuteriilor sau erau amplasate la intrarea caselor. Desi in acele vremuri toata lumea le folosea, adevaratii cunoscatorii ai tainelor runelor erau considerati vindecatori sau magicieni. Doctorii tratau boli, razboinicii se rugau pentru batalii in lupte, vanatorii pentru o prada bogata.

Totalitatea runelor laolalta cu puterile si conexiunile lor formeaza un sistem magic.

ETALARE RUNE PENTRU BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

Runa etalata : Thurisaz

O situatia prezenta necesita reflectie. Nu este nevoie sa faci nimic pana cand nu iei o decizie constienta. A te grabi acum este inamicul tau principal, indiferent daca situatia are legatura cu munca si afacerile sau cu o relatie cu oamenii. Focusul trebuie sa iti dea oportunitatea de a-ti analiza experienta anterioara, altfel situatia se va dezvolta advers pentru tine.

Sfatul este : mediteaza. Asteapta. Acum este un bun moment sa privesti spre trecut si ce nu a fost bine si sa scapi de el constient.

ETALARE RUNE PENTRU TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Runa etalata : Uruz

O etapa din viata ta se incheie si inevitabil incepe ceva nou. In viata ta este o forta care mere aduce schimbarea. Aceasta putere este dusmanul oricarei stagnari. Schimbarea cauzeaza respingerea vechilor forme de viata si crearea unora noi.

O situatie din viata ta necesita aceasta forta. Ea este depasita si trebuie sa apartina trecutului. Se poate intampla curand, daca nu deja s-a intamplat. Nu te simti amenintat, ci ai incredere in fluxul necesar al schimbarii care iti este favorabil. Toate procesele pentru tine acum sunt pozitive. Nu te teme ca ai pierde controlul evenimentelor. Aceasta situatie in viata isi schimba doar forma dar isi mentine baza. Aceasta runa este o dovada ca rezultatul va fi un succes practic.

Sfatul este : nu te opune schimbarilor, nu te tine cu dintii de ce este vechi si familiar. Mai bine directioneaza-ti eforturile ca sa sustii si accelerezi aceste schimbari. Poate ca relatiile personale vor trece prin niste schimbari. Poate ca afacerea va fi organizata intr-un nou mod. Puterea care a venit in viata ta este responsabila pentru acest proces. Ai incredere si nu ii pune piedici.





ETALARE RUNE PENTRU GEMENI (21 mai – 20 iunie)

Runa etalata : Othilia

O situatie prezenta are doua aspecte. Daca esti interesat in relatia cu cineva, atunci este posibil sa fie timpul ruperii relatiei. Este mereu trist, dar se merita sa accepti macar filozofic aceasta idee. Sunteti impreuna, ati trecut prin unele lucruri impreuna. Unii oameni sunt meniti sa iti fie alaturi pana la final si tu esti menit sa acompaniezi unii oameni. Doare dar trebuie sa accepti. Nu poti face un om, doar pentru ca te iubeste, sa devina ca tine, sa isi lase propria cale si sa mearga pe a ta. Si nici tu nu ar trebui sa o faci pentru nimeni. Sigur ca e greu sa te rupi ce oameni cu care ai avut momente frumoase in trecut, dar trecutul nu revine, nu tine de el.

Runa iti arata ca este necesar sa opresti o relatie. Tu vei simti care este aceea. Oricum, ti se recomanda o pasivitate rezonabila. Nu face miscari bruste, nu rupe tu brutal nimic. La fel este valabil si in situatii profesionale.

Al doilea aspect al runei este legat de proprietate. Este posibil pentru tine sa castigi ceva sau chiar sa primesti o mostenire. Acum poti dispune de o proprietate cu libertate si cu beneficii.

Sfatul este : da drumul la ce trebuie sa plece fara sa simti furie sau amaraciune. Incearca sa iti lasi trecutul in bratele binelui. In unele cazuri, fii pregatit pentru o achizitie buna.

