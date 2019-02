MESAJ RUNE pe ZODII săptămâna 11-17 FEBRUARIE 2019. O nouă VESTE adusă de etalarea RUNELOR!

Cu ajutorul runelor, primim o intelegere mai profunda a situatiilor, o predispozitie sau o forma de raspuns la o intrebare.

Runele nu iti spun exact ce sa faci cu viata ta, insa iti dau un indiciu iar tu iti folosesti intuitia pentru urmatorul tau pas. Viitorul nu este ceva fix – fiecare om are puterea divina sa isi construiasca propriile cai.

Runele sunt 24 caractere magice cu alfabetul runic german, facute din piatra sau lemn, ce au origini antice si dateaza din vremurile triburilor nordice si germanice. Fiecare runa are un nume si este asociata cu o anumita zeitate, obiect sau fenomen. Erau folosite pentru decorarea armelor, ustensilelor, bijuteriilor sau erau amplasate la intrarea caselor. Desi in acele vremuri toata lumea le folosea, adevaratii cunoscatorii ai tainelor runelor erau considerati vindecatori sau magicieni. Doctorii tratau boli, razboinicii se rugau pentru batalii in lupte, vanatorii pentru o prada bogata.

Totalitatea runelor laolalta cu puterile si conexiunile lor formeaza un sistem magic.

ETALARE RUNE PENTRU BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

Runa germanica etalata : SOWULO (cu fata in sus)

Acum este un timp minunat pentru toate lucrurile pe care le iubesti in viata, oameni, locuri, obiecte si situatii. Aceasta este o runa foarte pozitiva si sugereaza ca orice ti-ai pune in minte va atrage succesul. Daca esti in cautarea ghidului tau spiritual, runa iti sugereaza ca te apropii de rezultat. Acum este un timp pentru incredere in tine, o oportunitate sa incerci lucruri noi si sa explorezi noi directii din calatoria ta prin viata, in care fie faci actiuni noi in directii noi, fie faci acelasi tip de actiuni dar cu o gandire noua. Daca te-ai ingrijorat in ultimul timp, acum este momentul sa iti recapeti controlul si sa lucrezi spre rezultatele pozitive pe care le doresti.

ETALARE RUNE PENTRU TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Runa germanica etalata : OTHILA (cu fata in jos)

Othila cu fata in jos indica o perioada in care trebuie sa te descurci singur cu ce probleme ai, sa ai puterea sa faci ce este corect si sa te gestionezi orice situatie cu onoare si integritate. Familia si prietenii nu te prea pot ajuta cu mai nimic. Acum sa te gandesti unde apartii cu adevarat si ce vrei cu adevarat. Retrezeste-ti visele si dorintele. Tine minte, daca vrei ceva poti obtine facand pasi oricat de mici, dar sa ii faci. Poate ca destinatia finala ti se pare prea departe. Te poti focusa pe ceva mai realizabil ? Gandeste-te la ce poti obtine pas cu pas, ca sa ai puterea sa obtii visul mare. Viata pare nedreapta uneori, dar aceste situatii te fac sa cresti. Nu uita sa ii apreciezi pe toti ce iubiti atunci cand ei apar.

ETALARE RUNE PENTRU GEMENI (21 mai – 20 iunie)

Runa germanica etalata : FEHU (cu fata in sus)

Fehu este runa care aduce succes si fericire pentru tine. Norocul bun trebuie sa vina spre tina si sa activeze bogatiile din viata ta prin iubire, atat fizica cat si spirituala. Nevoia de iubire va fi implinita. Bucura-te de succes dar nu uita ca sa imparti cu altii care sunt mai putin norocosi ca tine. Ai abilitatea de a deveni mentor pentru alti care pot invata din intelepciunea ta, dar nu te astepta la nimic in schimb. Da-ti ajutorul cu usurinta si bucura-te de energia pozitiva pe care o creaza iubirea ta.

