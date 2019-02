MESAJ RUNE pe ZODII saptamana 4-10 FEBRUARIE 2019. O noua VESTE adusa de etalarea RUNELOR!

Cu ajutorul runelor, primim o intelegere mai profunda a situatiilor, o predispozitie sau o forma de raspuns la o intrebare.



Runele nu iti spun exact ce sa faci cu viata ta, insa iti dau un indiciu iar tu iti folosesti intuitia pentru urmatorul tau pas. Viitorul nu este ceva fix – fiecare om are puterea divina sa isi construiasca propriile cai.



Runele sunt 24 caractere magice cu alfabetul runic german, facute din piatra sau lemn, ce au origini antice si dateaza din vremurile triburilor nordice si germanice. Fiecare runa are un nume si este asociata cu o anumita zeitate, obiect sau fenomen. Erau folosite pentru decorarea armelor, ustensilelor, bijuteriilor sau erau amplasate la intrarea caselor. Desi in acele vremuri toata lumea le folosea, adevaratii cunoscatorii ai tainelor runelor erau considerati vindecatori sau magicieni. Doctorii tratau boli, razboinicii se rugau pentru batalii in lupte, vanatorii pentru o prada bogata.



Totalitatea runelor laolalta cu puterile si conexiunile lor formeaza un sistem magic.



ETALARE RUNE PENTRU BERBEC (21 martie – 19 aprilie)



Runa germanica etalata : EHWAZ



Aceasta runa poate indica mai multe lucruri. O situatie iti poate aduce ceva nou in viata ta, intalnirea cu oameni noi, dezvoltarea unei abordari fundamental difetrite a vietii si a oamenilor, schimbarea unei locatii, plecarea intr-un loc diferit. Fiecare situatie iti promite o schimbare graduala spre mai bine. Fii pregatit pentru schimbare si ajuta, este cel mai favorabil.



Sfatul este : schimba-te. Numai in acest caz schimbarile externe benefice pot aparea. Subiectul schimbarii are legatura cu stilul tau de viata si relatiile cu oamenii.



ETALARE RUNE PENTRU TAUR (20 aprilie – 20 mai)



Runa germanica etalata : PERTH



Nu te astepta la foarte mult acum. Daca repeti vechiul, asteapta-te sa suferi. Nu te focusa pe trecut, altfel vei neglija si rata adevarul din ce traiesti acum. Ar putea aparea o situatie in care sa spui ca ai avut ghinion sau ai putea recunoaste un anumit blocaj specific sau provocare. Depinde doar de punctul tau de vedere. Poate fi orice, tu alegi si ce e si ce faci cu experienta.



ETALARE RUNE PENTRU GEMENI (21 mai – 20 iunie)



Runa germanica etalata : SOWELU



Ceea ce tanjesti si doresti sa fii, deja esti. Este timpul sa te reincarci si sa te regenerezi. Ar putea fi nevoie sa te retragi din situatii presante, dar fa o retragere in propria-ti putere, nu din cauza unei slabiciuni. Lasa Soarele sa lumineze secretele pe care le-ai ascuns chiar si de tine. Oricum, tine minte ca de unul singur nu poti face nimic. Numai cand te bazezi si sprijini pe Divin, vei putea realiza orice maret.



