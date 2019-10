Mesaj săptămânal RUNE pe ZODII, 28 octombrie-3 noiembrie 2019! Noutăţi de la pietrele mistice!

Runele au radacini in istoria antica, din vremurile triburiloe nordice si germanice, scandinave si englezesti. Pe vremuri erau folosite in special pentru scriere dar si pentru scopuri de magie. S-au gasit inscriptii runice vechi pe bijuterii, arme si obiecte uzuale din secolul al 3 lea, dar multi experti sunt de acord ca au existat cu mult inainte.

"Runa" inseamna, pur si simplu, mister, secret sau soapta.

Fiecare runa este un semn sacru cu puteri magice ce este conectat cu o putere mai mare.

Cu ajutorul runelor, primim o intelegere mai profunda a situatiilor, o predispozitie sau o forma de raspuns la o intrebare. Runele nu iti spun exact ce sa faci cu viata ta, insa iti dau un indiciu iar tu iti folosesti intuitia pentru urmatorul tau pas. Viitorul nu este ceva fix – fiecare om are puterea divina sa isi construiasca propriile cai.

Runele sunt 24 caractere magice cu alfabetul runic german, facute din piatra sau lemn, ce au origini antice si dateaza din vremurile triburilor nordice si germanice. Fiecare runa are un nume si este asociata cu o anumita zeitate, obiect sau fenomen. Erau folosite pentru decorarea armelor, ustensilelor, bijuteriilor sau erau amplasate la intrarea caselor. Desi in acele vremuri toata lumea le folosea, adevaratii cunoscatorii ai tainelor runelor erau considerati vindecatori sau magicieni. Doctorii tratau boli, razboinicii se rugau pentru batalii in lupte, vanatorii pentru o prada bogata.

Totalitatea runelor laolalta cu puterile si conexiunile lor formeaza un sistem magic.

ETALARE RUNE PENTRU BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

Runa etalata : Fehu

Sagetile pe care le-ai trimis repetat spre ce vrei au ratat tinta fie de aproape fie de hat, departe. Vaporul tau a ajuns, dar tu esti la grajd si astepti un cal bun. Observa situatia si intreaba-te "Ce am eu nevoie sa invat ca sa pot merge mai departe cu progresul meu ?". Acum ai oportunitatea sa vezi unde se afla adevarata comoara pentru tine care te va duce mai departe.

ETALARE RUNE PENTRU TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Runa etalata : Algiz

Oricat de trist ti s-ar parea, lucrul dupa care tanjesti cu toata forta acum, poate fi obtinut foarte greu. Nu te poti astepta la prea mult de la aceasta situatie. Iesirea este una singura : adapteaza-te la evenimentele curente. Incearca sa accepti oamenii din jurul tau si sa nu incerca sa rupi tu stereotipurile comportamentului lor, nu va duce nicaieri. Chiar daca ai dreptate de o mie de ori si ei nu au, nu incerca sa ii deturnezi. In acest fel, doar iti vei disipa propria putere.

Daca nu iti place comportamentul cuiva, incearca sa intelegi ce motiveaza acest om de actioneaza asa. Nu intra in polemica cu el, nu face scene, nu pune ultimatumuri. Ti se cere sa arati flexibilitate in relatie. Daca nu suporti purtarea cuiva si nu te poti adapta, si simti furie si resentiment, cel mai bine este sa te retragi. Nu incerca sa ataci. Circumstantele nu sunt favorabile.

Daca situatia la care te gandesti tine de munca, recomandarile aici sunt la fel. Lasa tim

ETALARE RUNE PENTRU GEMENI (21 mai – 20 iunie)

Runa etalata : Kenaz

Aceasta runa reflecta identitatea ta in orice aspect al vietii. Implinesti ceea ce ti-ai propus si meriti sa te felicit pentru asta. Nu inlatura munca sau relatiile, personalitatea ta se manifesta cel mai mult prin ele. Nu iti ascunde talentele in pamant, chiar daca performanta lor este asociata cu unele dificultati. Altfel, nu vei sti ce sa faci cu libertatea si in curand va deveni o povara pentru tine. Daca intampini eforturi, ele vor fi recompensate generos. Poate in curand vei avea un nou job la care sa te dedici cu bucurie si energie. Poate ca vei intalni pe cineva intr-o relatie care va scoate din tine tot ce ai mai bun. Mai mult, runa indica si succes sau schimbari favorabile.

Sfat : viata ta se poate schimba si foarte curand, ceva ce era inainte "incuiat" acum va deveni disponibil. Elibereaza-ti talentele si lasa-le sa se miste spre o cauza sau spre o relatie. Altfel, calitatile tale nu isi vor gasi drum spre exterior sau vor deveni opusul.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO