Mesaj săptămânal RUNE pe ZODII, 7-13 octombrie 2019! Noutăţi de la pietrele mistice!

Runele au radacini in istoria antica, din vremurile triburiloe nordice si germanice, scandinave si englezesti. Pe vremuri erau folosite in special pentru scriere dar si pentru scopuri de magie. S-au gasit inscriptii runice vechi pe bijuterii, arme si obiecte uzuale din secolul al 3 lea, dar multi experti sunt de acord ca au existat cu mult inainte.

"Runa" inseamna, pur si simplu, mister, secret sau soapta.

Fiecare runa este un semn sacru cu puteri magice ce este conectat cu o putere mai mare.

Cu ajutorul runelor, primim o intelegere mai profunda a situatiilor, o predispozitie sau o forma de raspuns la o intrebare. Runele nu iti spun exact ce sa faci cu viata ta, insa iti dau un indiciu iar tu iti folosesti intuitia pentru urmatorul tau pas. Viitorul nu este ceva fix – fiecare om are puterea divina sa isi construiasca propriile cai.

Runele sunt 24 caractere magice cu alfabetul runic german, facute din piatra sau lemn, ce au origini antice si dateaza din vremurile triburilor nordice si germanice. Fiecare runa are un nume si este asociata cu o anumita zeitate, obiect sau fenomen. Erau folosite pentru decorarea armelor, ustensilelor, bijuteriilor sau erau amplasate la intrarea caselor. Desi in acele vremuri toata lumea le folosea, adevaratii cunoscatorii ai tainelor runelor erau considerati vindecatori sau magicieni. Doctorii tratau boli, razboinicii se rugau pentru batalii in lupte, vanatorii pentru o prada bogata.

Totalitatea runelor laolalta cu puterile si conexiunile lor formeaza un sistem magic.

ETALARE RUNE PENTRU BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

Runa etalata – HAGALAZ : Poate te-ai trezit inconjurat de evenimente negative aflate aparent in afara controlului tau. Faptul ca primesti aceasta Runa indica faptul ca te-ai temut de vreun prapad in siguranta ta, in munca, in relatii sau in realitatea cotidiana. Este necesar sa realizezi ca tu nu esti la mila si dispozitia circumstantelor externe. TU iti creezi propria realitate. Cu alte cuvinte, natura ta este cea care creaza ce se intampla, deci nu esti catusi de putin neajutorat. Examineaza cu atentie situatiile din jurul tau si propriile credinte si atitudini despre ele. Runa Hagalaz te informeaza ca tu detii solutiile chiar in propriile-ti maini.

ETALARE RUNE PENTRU TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Runa etalata – INGUZ : Aceasta runa reprezinta nevoia de a impartasi, de a fi dorit, de a cauta dupa similaritati si un impuls spre armonie in relatiile personale. Ar putea fi si un semnal pentru o noua cale, o noua relatie, chiar si o noua viata. Runa Inguz simbolizeaza finalul unei perioade de letargie, o eliberare de tensiune si de nesiguranta. Totusi, este necesar sa fertilizezi solul pentru ca aceasta eliberare sa se produca. Tine-ti picioarele pe pamant si stai departe de orice influente de nedorit. Este un bun moment sa finalizezi orice proiect stagnant din viata ta.

ETALARE RUNE PENTRU GEMENI (21 mai – 20 iunie)

Runa etalata – GEBO : Norocul iti zambeste si surprize dragute vor veni neasteptat. Ceva pozitiv este pe drum spre tine, ceva ce meriti in totalitate. Poate ca vei primi premieri, recompense, poate o promovare, un cadou sau o recunoastere. Exista speranta si bucurie. Exista promisiuni implite si vise ce devin realitate. Exista gratie si iertare. Poate ca un anumit tip de parteneriat este pe cale sa se nasca. Daca este acest caz, runa Gebo iti reaminteste sa iti mentii propria individualitate : tine minte ca parteneriatele reale apar cand doua fiinte puternice si independente formeaza o echipa, fiecare mentinandu-si unicitatea si propria singularitate.

