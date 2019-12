MESAJE DE ANUL NOU 2020 pentru prieteni. Cele mai frumoase urări de Revelion 2020. An Nou Fericit!

MESAJE DE ANUL NOU 2020. "Cu speranţa că anul nou va fi mai bun decât bătrânul 2019, îţi trimit o mie de urări de bine însoţite de îmbrăţişări şi îţi urez un An Nou Fericit!"

"La mulţi ani cu sănătate. Domnul să vă dea de toate. Poate un strop de fericire, poate unul de iubire, poate unul de noroc, poate toate la un loc."

"Gândiţi-vă la trecerea dintre ani ca la o poartă. Puteţi să treceţi prin această poartă în noul an şi să luaţi cu voi doar lucrurile şi gândurile bune. La mulţi ani!"

"Gânduri bune fug spre voi, sănătate şi noroc! Sărbători fericite şi un An Nou de poveste! La mulţi ani 2020!"

"La mulţi ani cu veselie, sănătate pe vecie, casa plină de bucate, dragoste pe săturate,tot ce doriţi şi sus paharul! La Mulţi Ani 2020!"

"Fie ca toate visele pe care le făuriţi în aceste zile magice să se împlinescă şi drumul străbătut pentru realizarea lor să vă aducă bucurie în inimi, iar în case fericire şi belşug. La mulţi ani!"

"Fie ca bucuria şi liniştea aduse de sfintele sărbatori să vă însoţească pe tot parcursul anului ce va urma"

"Un an mai bogat în împliniri, mai înalt în aspiraţii şi plin de succese. La mulţi ani!"

"Pentru anul ce vine îţi doresc: pace în suflet, bucurie fără margini, sănătate cât cuprinde, credinţă în bine şi săruturi o mie!"

"Noul An să te găsească cu gânduri bune şi prieteni dragi şi să îţi rezerve cele mai mai înalte realizări."

"E cumpăna dintre ani! Să privim înapoi cu iertare, înainte cu speranţă, în jos cu înţelegere şi în sus cu recunoştinţă! Speranţa să vă deschidă poarta spre un An Nou plin de bucurii şi împliniri"

"Să-ţi aminteşti cu plăcere de toate împlinirile, cu melancolie de toate clipele frumoase şi cu speranţă de tot ce ţi-ai propus"

"Anul nou bate la ușă, răul facă-se cenușă, bucurii și sănătate ,Domnul să vă dea de toate, și când nici nu vă gândiți, să fiți și mai fericiți! La Mulți Ani!"

"Cu speranţa că anul nou va fi mai bun decât bătrânul 2019, îţi trimit o mie de urări de bine însoţite de îmbrăţişări şi îţi urez un AN NOU FERICIT!"

"Acum că roata timpului a mai țesut încă un an, iar cristalele fulgilor de zăpadă întregesc magia sărbătorilor, să ne bucurăm alături de cei dragi nouă, de minunea vieții și să așteptăm încrezători clipele viitorului! Sărbători fericite alături de cei dragi!"

" Vă dorim ca în noul an în care vom intra, să aveți parte de:

– 12 luni de bucurii;

– 52 de săptămâni de pace;

– 525.600 minute de credință;

– și în final 31.536.000 secunde sub Protecția lui Dumnezeu. La Mulți Ani în 2020!"

" 2020, An nou, speranțe noi. Sa avem parte și de o viață mai bună"

"Dragi steluțe de nea, duceți din partea mea, de mulți ani cu sănătate, pace în suflet și în toate, Harul Domnului să fie, 2020 steluțe de bucurie! Un an nou fericit!"

"Când clopotele vor suna vestind că anul s-a sfârșit, prin crengi de brad și fulgi de nea, nou vă urăm: Un an nou și fericit!, atunci luminile s-aprind și micul clopot de argint cu clinchet viu va răsuna, șoptindu-vă bând din partea noastră: " LA MULȚI ANI !!! "

" Aho, Aho de anul nou! Sănătate și iubire de la mine pentru tine, și la anul care vine să îți meargă numai bine. La Mulți Ani Alba24 cu bucurie, sănătate, fericire,pace și multe împliniri. La mulți ani, 2020!"

" 2020 să fie plin de realizări, bucurii,fericire și fapte bune! La Mulți Ani!!!"

"Sufletul tău să vibreze în armonie şi pace, iubirea să te primească în braţele-i pline de caldură, iar norocul să te urmeze oriunde. Anul ce a venit să te ajute să descoperi minunea unei vieţi împlinite"!

"Aho, aho, prieten bun, care stai pe sait acum, ia opreşte-te din scris şi ascultă ce-am de zis. N-am venit să te stresez, am intrat să îţi urez: La Mulţi Ani şi fericire, casa plină de iubire, punga plină de mulţi bani, să trăieşti la mulţi ani"!

"Fie ca iubirea, înţelepciunea, încrederea şi generozitatea să vă călăuzească paşii în noul an! La mulţi ani în 2020″!

"Tată bun, mamă iubita, azi e ziua potrivită să vă spun ce vă doresc, să v-arat cât vă iubesc. Va doresc întâi de toate, un an nou cu sănătate, voie bună, trai uşor, bucurie şi mult spor. La mulţi ani"!

"Fie ca anul care începe să-ţi aştearnă în cale potecă netedă, vegheată de steluţe norocoase şi îngeri bălai! Iar dorinţele tale, toate-toate să se împlinească, câte una în fiecare zi! La mulţi ani"!

"Fie ca toate visele pe care le făuriţi în aceste zile magice să se împlinescă şi drumul străbătut pentru realizarea lor să vă aducă bucurie în inimi, iar în case fericire şi belşug. La mulţi ani"!

"Noul an se asterne inaintea noastra ca un volum nescris cu 365 de pagini goale. Va uram sa le scrieti numai cu lucruri bune, impliniri si fericire pentru ca la sfarsitul volumului sa-l cititi cu bucurie!"