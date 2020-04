MESAJE DE PASTE 2020: 10 URARI DE PASTE selectate pentru cei dragi

MESAJE DE PASTE 2020. Nu este nevoie de cuvinte prea complicate pentru a surprinde frumusetea sarbatorii, asa ca iti punem la dispozitie o colectie simpla dar sensibila de mesaje si urari de Paste care te vor inspira sa iti exprimi bucuria intr-un mod deosebit.

Mesaje de Paste

1. Fie ca aceasta sfanta sarbatoare sa iti lumineze calea si sa iti umple sufletul de bucuria unei vieti care nu se va sfarsi niciodata! Paste Fericit!

2. Incepand cu aceasta zi sfanta viata sa iti fie presarata de flori, zambete si speranta iar faclia iubirii sa nu iti dispara niciodata din suflet. Paste Fericit!

3. Asa cum natura renaste in fiecare primavara la fel si bucuria unui nou inceput sa se infiripe in inima ta. Sper ca in fiecare zi care se scurge de acum incolo sa porti cu tine lumina Invierii. Paste Fericit!

4. De Paste sa raspandim caldura care ne inunda sufletele: sa invatam sa iertam, sa daruim, sa fim mai buni cu cei din jur. Paste Fericit!

5. Bunatatea si iubirea sa te insoteasca pe toate cararile vietii! Oricat de greu ar fi drumul, Dumnezeu sa iti ofere puterea de a merge mai departe. Paste Fericit! Paste

6. A venit Pastele; ti-a adus mireasma dulce a florilor si ciripitul suav al pasarilor. Imi doresc ca toate acestea sa iti insenineze zilele. Paste Fericit!

7. Sfanta sarbatoare sa iti aduca pace sufleteasca si sa iti dea speranta pentru fiecare zi pe care o vei petrece pe Pamant. Paste Fericit!

Urari de Paste

8. Cauta in adancul inimii tale puterea de a raspandi bunatate in jurul tau asa cum a facut Fiul Domnului din iubirea sa pentru oameni. Paste Fericit!

9. Iti doresc sa sarbatoresti fiecare zi ca si cand ar fi ziua sfanta a Invierii! Nu uita sa te bucuri chiar si de lucrurile marunte din viata ta si sa ii apreciezi pe cei dragi. Sarbatoarea Pastelui sa va aduca mai aproape! Iti urez din toata inima un Paste Fericit!

10. Este ziua in care speranta ne uneste si bunatatea ne insoteste. Este ziua Invierii Domnului! Asa ca sa umplem lumea de veselia cu care am trecut peste necazuri si de speranta ca pacatele ne vor fi iertate. Paste Fericit!