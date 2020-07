MESAJE de SFÂNTUL ILIE pentru cei dragi

MESAJE de SFÂNTUL ILIE

Azi, de ziua numelui, iți urez si eu sa fii iubit(a) si sa ai parte de tot ce iți dorești. La mulți ani!

– Cineva acolo sus te iubește... cineva aici jos tine tare mult la tine. La mulți ani!

– Cu ocazia sărbătorii zilei tale de nume, iți doresc multa sănătate, fericire si tot binele din lume si sa ai parte numai de zile senine si însorite!

MESAJE de SFÂNTUL ILIE. Cu ocazia zilei de nume, iți doresc un munte de sănătate, o mare de iubire si un ocean de fericire!

– Cu ocazia zilei Sfințișorului tău, iți doresc o ora de liniște, o zi senina, o săptămâna de bucurii, o luna de împliniri, un an de prosperitate, un veac de sănătate, fericire si iubire. La mulți ani!

– De ziua numelui tău, iți doresc tot binele din lume, noroc, fericire si sănătate si sa ti se îndeplinească toate dorințele pe care o sa ti le pui. La mulți ani Ilie!

– E o zi când sufletul învinge orice urma de tristețe, când tot ce a fost greu ti se pare ușor. Este ziua numelui tău! La Mulți Ani!

Adierea vântului lin al acestei zile frumoase de vara sa te mângâie cu mirosul îmbietor al florilor iar sufletul sa-ti rămână deschis către calea fericirii si împlinirii eterne. La mulți ani!

– Un zâmbet are puterea de a îndrepta totul si de a umple totul de lumina. Sper sa ai parte de cat mai multe zâmbete in viată. La Mulți Ani!

– In aceasta zi, când numele tău este celebrat, se sărbătorește cel mai mare făcător de minuni si aducător de ploi in vreme de seceta, Sf. Ilie. Iți doresc sa învingi orice furtuna si sa ramai in orice moment un cer senin!

Să-ți dea Domnul sănătate, judecată înțeleaptă, viață lungă pământească, ce dorești să se împlinească!

Se spune că iubiții sunt ca luna, iar frații ca stelele. Eu am observat că cerul poate arăta bine fără lună, dar niciodată fără stele, adică fără tine. La mulți ani, frățiorul/iubitul!

Sfântul căruia îi porți numele să te ocrotească în fiecare zi. La mulți ani cu împliniri și momente frumoase în viitor!

Un cer albastru fără nori, în calea ta să fie, Să ai în viață numai flori, noroc și bucurie! La Mulți Ani!

Un ocean de sănătate, Un munte de noroc, Un camion cu bani, Și un sincer: „La mulți ani Ilie!"

Un zâmbet are puterea de a îndrepta totul și de a umple totul de lumină. Sper să ai parte de cât mai multe zâmbete în viață...La Mulți Ani!

Să-ți dea Domnul sănătate, Judecată înțeleaptă, Viață lungă pământească, Ce dorești să se-împlinească!

La mulți ani, plini de fericire si de împliniri! Să te pupe norocul și să ai numai zâmbete și soare în calea ta!

Ne gândim cu toții la tine și pentru că astăzi este o zi specială îți urăm un sincer La mulți ani!

Pentru că astăzi este o zi specială pentru tine, mă alătur și eu celor ce-ți doresc din adâncul sufletului să ai parte numai de împliniri, satisfacții, multă sănătate, și Dumnezeu să te călăuzească și să orânduiască totul cum este mai bine pentru tine! Fie ca anii ce se scurg să treacă, precum razele soarelui mângâie o floare ce stă să înflorească! „La mulți ani!"

Felicitări cu ocazia acestei zile. Îți urez să fii mereu sănătos, energic și plin de bucurie. La mulți ani!

Fie ca această zi să-ți deschidă poarta unui viitor plin de succese, Dumnezeu să-ți dea un curcubeu la fiecare furtună, un zâmbet la fiecare lacrimă, sănătate, împliniri și multă iubire! La mulți ani!

Fie ca din această zi sfântă, în drumul lin al vieții tale să răsară mereu câte-o rază de soare care să-ți aducă fericire și bucurie. Multă sănătate! La mulți ani!

Fie ca Dumnezeu să decoreze fiecare rază de soare care ajunge la tine cu succes, fericire și prosperitate. La mulți ani!

Fie ca toate împlinirile frumoase, sănătatea și spiritul acestei zile să te însoțească pretutindeni. Îți doresc o zi de Sf. Ilie cât mai frumoasă!

Îți doresc ca de ziua numelui tău să ți se împlinească toate dorințele, să fii fericit, iubit, să ai parte numai de raze de soare în viață și îți urez un sincer La Mulți Ani!

Îți doresc să ai parte de o zi de nume minunată și să știi ăa ești și vei fi mereu iubit/ă de toți prietenii tăi. Cu drag,

Îți urez La mulți ani, pentru că porți acest nume și fie ca Sfântul Ilie pe care îl reprezinți, să-și coboare ochii asupra ta și să îți dăruiască fericirea dorită și liniștea interioară.

Îți urez sa ai o zi a numelui la fel de luminoasă precum aripile unui fluture, la fel de fericită precum cântecul privighetoarei și la fel de frumoasă precum o gradină plină cu flori.

