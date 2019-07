MESAJE ÎNGERI PĂZITORI ZODII pentru săptămâna 8-14 iulie 2019. La ce doreşti GHIDARE?

Ingerii sunt mesageri divini puternici si plini de iubire, care nu sunt limitati in timp si spatiu deci te pot ajuta permanent, indiferent de marimea sau dificultatea lucrurilor pe care le ai de facut.

Ingerii tai pazitori sunt mereu alaturi de tine, chiar daca crezi sau nu. Iata aici care sunt cele mai uzuale semne prin care recunosti ca esti calauzit si protejat de echipa ta personala de ghizi, invatatori si ingeri.

Una din formele prin care ingerii pazitori iti transmit un raspuns sau un mesaj la o intrebare sau un subiect ce te framanta sau preocupa, este prin cardurile ingerilor pazitori. Acestea sunt o cale straveche, confirmata de vreme, de a lua legatura cu ingerii si calauzitorii spirituali. Ele sunt pe deplin sigure pentru ca atrag doar energia cereasca plina de iubire a mesagerilor.

Iata aici despre ingerii pazitori ai semnelor zodiacale.

Mesaj pentru nativii din zodia BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

Casa iti este protejata de ingeri.

Aceasta casa arata ca ai probleme sau sentimente vulnerabile privind casa ori situatia locuintei, insa ingerii te asigura ca totul este bine. Ingerii iti protejeaza actuala locuinta si iti garanteaza siguranta financiara. Daca te muti, aceasta carte este un semn ca vei primi ajutor in cursul mutarii. Relaxeaza-te si bucura-te de casa ta fiindca totul este bine.

Semnificatii specifice posibile: ingerii vegheaza asupra casei, asupra bunurilor si persoanelor iubite in timp ce esti departe de casa ta; rugaciunile privind casa au fost auzite si au primit raspuns; ingerii te ajuta sa gasesti un obiect pierdut; un venit neasteptat te ajuta sa platesti ceva pentru casa; ingerii te calauzesc spre locuinte minunate si accesibile – ai incredere si urmeaza calauzirea.

Mesaj pentru nativii din zodia TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Nu te grabi sa iei aceasta decizie.

Ai intrebat despre o situatie in care exista confuzie ori indecizie iar aceasta carte este un semn ca nu ar trebui sa te grabesti in nicio privinta. Cu timpul vor aparea mai multe informatii care iti vor calauzi firesc actiunile. Acum nu trebuie sa fortezi lucrurile in niciun fel. Nu vei pierde ocazii daca nu te grabesti, iar altii te vor astepta. Este decizia ta si cel mai bine pentru tine este sa faci lucrurile pe indelete fara graba si nerabdare.

Semnificatii specifice posibile: nu semna contractul chiar acum – negociaza un angajament mai bun; pune mai multe intrebari inainte de a spune da; redu viteza intr-o noua relatie; studiaza optiunile si alternativele; nu accepta presiunile altor oameni, pentru ca vorba de viata ta nu de a lor.

Mesaj pentru nativii din zodia GEMENI (21 mai – 20 iunie)

Acorda atentie propriilor vise

Ingerii au lucrat in timp ce visai pentru a te ajuta sa scapi de vechile temeri si sa atingi noi culmi de fericire si de pace. Te-au invatat in timpul somnului, dand raspuns la rugaciunile tale si punand temelie pentru implinirea misiunii personale in aceasta viata. Desi s-ar putea sa nu iti amintesti aceste vise, informatiile se afla in subconstient si te ajuta in multe feluri. Poti accesa multe din sfaturile ingerilor tai tinand un jurnal al viselor. Este bun oricare tip de carnetel. Pastreaza-l la capul patului si scrie in el orice vis iti amintesti din noaptea precedenta. Curand vei recunoaste anumite tipare in temele si simbolurile care apar si care iti ofera calauzire pentru orele de veghe.

Semnificatii specifice posibile: Visele care se repeta ti se adreseaza, acorda-le atentia cuvenita; Respecta-ti dorintele si actioneaza pentru implinirea lor; Consulta un expert in domeniul viselor sau o carte de vise; Asigura-te ca dormi suficient; Mergi la culcare linistit.

