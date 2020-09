MESAJE NOI de la ARHANGHELI pentru ZODII, 21-27 SEPTEMBRIE 2020. Ghidare pentru claritatea ta!

Stiai ca fiecare zodie are un arhanghel ce o indruma si calauzeste ? Iata care sunt acestia aici!

Arhanghelii sunt fiinte magnifice spirituale care vibreaza la o frecventa si lumina incredibil de ridicata.

Ei sunt foarte reali, puternici si multidimensionali. Ei supervizeaza ingerii pazitori. Gandeste-te la arhangheli ca la managerii ingerilor. Arhanghelii sunt mesageri de la Creator catre creatia sa. Ei ne ajuta in orice domeniu al vietii. Ne protejeaza, ne ghideaza, ne aduc pace. Pentru ca sunt atat de puternici, arhanghelii ne motiveaza sa actionam daca vrem sa traim ceea ce ne dorim.

Ei sunt nelimitati in timp si spatiu; pot fi in acelasi timp alaturi de fiecare om care il cheama! Oricine poate chema un arhanghel.

Prin aceste mesaje saptamanale de la arhangheli, vei ajunge sa ii cunosti mult mai bine, sa stii fiecare ce functie are si vei dezvolta o relatie mai apropiata cu ei pe care o poti extinde ulterior in viata ta de zi de zi.

Mesajele sunt primite la nivel intuitiv prin cardurile oracol si ti se recomanda sa le primesti si interpretezi tot intuitiv. Simte mesajele primite. Chiar daca pe moment nu fac sens clar pentru tine, reciteste-le. Nimic nu e intamplator si niciun mesaj nu ajunge la tine daca nu trebuie sa ajunga.

Mesajele Arhanghelilor pentru BERBEC

TRAIESTE CU BUCURIE BUCURIA DIN TINE

Arhanghelul Raguel : "Te sustin sa vezi bucuria din tine si sa o urmezi zi de zi. "

Mesaj suplimentar :

Arhanghelul Raguel si ingerii sai te incurajeaza acum sa iti urmezi inima la aceasta etapa a vietii tale. Fa ceea ce iti face inima sa cante, fa ceea ce te face sa zambesti, sa dansezi si sa fii plin de viata. Sa iti traiesti bucuria este asa de important ! Este de fapt singurul tau scop aici pe pamant. Daca te intrebi ce ar trebui sa faci cu viata ta, acest mesaj iti arata ca ai de ales acea cale care te umple cu bucurie si fericire. Atat. Asta e tot. Aceasta este cheia catre pacea interioara si implinirea vietii. Daca te-ai simtit trist sau coplesit, fa-ti timp sa faci ce simti ca iti da viata. Fie ca e un hobby sau doar ca petreci timp cu cineva drag, esti incurajat sa o faci cat mai repede si des. Orice te face sa te simti binecuvantat, plin de energie si in viata este bucuria ta. Cand faci asta, atragi experiente pozitive si iubitoare care sterg intunericul.

Lucrul cu Arhanghelul Raguel :

Numele de Raguel inseamna "prietenul lui Dumnezeu" si rolul sau principal este sa creeze armonie si ordine in relatii. El are puterea de a rezolva dispute si este deseori numit si "Arhanghelul dreptatii si corectitudinii". Daca te afli intr-o situatie conflictuala, cere-i lui Raguel sa actioneze ca mediator. El va veni cu solutii creative in care toata lumea are de castigat. El ne ajuta sa ne reamintim importanta relatiilor, atat romantice cat si personale – este important sa avem oameni buni in preajma noastra. Raguel este unul din ingerii justitiei si munceste indeaproape cu Mihail si Zadkiel ca sa rezolve situatii corect si pentru binele inalt al tuturor. Cheama-l in ajutor cand vrei sa creezi legaturi armonioase in orice relatie interumana.

Mesajele Arhanghelilor pentru TAUR

IUBESTE-TE SI ACCEPTA-TE

Tatal Divin, Shiva : "Te iubesc si te ghidez cu dragoste sa te accepti pe tine."

Mesaj suplimentar :

Te descurci bine in munca cu schimbarea vechilor obiceiuri si gandiri iar ingerii te incurajeaza acum sa faci urmatorul pas pe calea ta prin a te accepta si a fi de acord cu tine si sa iubesti cine esti cu adevarat. Tu esti un copil al lui Dumnezeu divin, perfect, iubitor si generos si este timpul sa te vezi si tu la fel prin ochii tai spirituali. Ia un moment si priveste in urma la realizarile tale si apoi pune bratele in jurul tau si daruieste-ti iubirea binemeritata. Stima ta de sine si increderea au suferit unele socuri si traume in ultimul timp iar asta nu iti mai serveste acum. Ingerii vor doar ca tu sa fii in pace cu viata ta si sunt aici sa te ajute sa iti restaurezi increderea si credinta in tine. Ai abilitatea magnifica sa traiesti o viata plina de iubire si bucurie. Fa-ti timp azi sa realizezi ca esti iubit neconditionat de divinitate si apoi fa pasi spre a te iubi si tu pe tine fix la fel. Aceasta este cheia sa iti deschizi o inima mare si buna si sa primesti iubire la fel.

Despre Shiva :

Shiva este numele hindus al lui Dumnezeu cel atotputernic. El este figura parinteasca divina si este cunoscut pentru energia sa puternica conducatoare. Este cunoscut drept dansatorul cosmic dar si o alta denumire a iubirii. Cand este chemat, distruge energia negativa din viata ta si iti lumineaza viata ca un Soare.

Mesajele Arhanghelilor pentru GEMENI

EXPRIMA-TI CREATIVITATEA

Arhanghelul Gabriel : "Te ajut sa iti exprimi creatorul interior care are nevoie sa se manifeste in aceasta lume si sa iti creeze viata pe care o doresti. "

Mesaj suplimentar :

Esti o fiinta creatoare si ingerii arhanghelului Gabriel te incurajeaza sa fii constient de darurile tale si sa le accesezi si pui la treaba ca sa iti imparti talentele cu intreaga lume. Poate sa fie vorba de o forma de arta sau chiar muzica pentru ca tu iti creezi continuu viata in toate formele. Ti se inmaneaza panza alba si esti incurajat sa pictezi ce urmeaza sa se intample in continuare in viata ta. Energia creativa curge prin tine chiar acum. Fa-ti tip sa iti exprimi acest dar divin pe care il ai. Esti un artist cu o capacitate fenomenala de a-ti crea viata in lumina Creatorului tau. Ca sa faci pasul urmator, esti incurajat ca mai intai sa il desenezi, sa il scrii sau sa il canti. Da viata creatiei intr-un mod expresiv si iubitor !

Lucrul cu Arhanghelul Gabriel :

Numele lui inseamna "Dumnezeu este puterea mea" si aceste cuvinte te caracterizeaza si pe tine cand lucrezi cu Gabriel. Indiferent de formatiunea ta, tu ai acum in tine puterea lui Dumnezeu si o vei avea mereu. Gabriel te poate ajuta sa te conectezi cu curaj la aceasta putere. Te asigura ca este in siguranta pentru tine sa fii puternic si te va proteja intotdeauna. Aura lui Gabriel este de culoarea cuprului, ca si trompeta sa. Cand porti sau lucrezi cu cristalul citrin sau cu cuprul tu te conectezi cu energia lui Gabriel

Arhanghelul Gabriel este intruchipat ca femeie in unele carti de specialitate, in timp ce in altele are infatisare masculina. Alaturi de Mihail, numele lui Gabriel este mentionat in Vechiul Testament. El este considerat un Arhanghel puternic, care ii ajuta pe mesageri (scriitori, profesori si ziaristi). Arhanghelul Gabriel a dus mesajul Elisabetei si Fecioarei Maria ca vor naste pe Ioan Botezatorul, respectiv pe Iisus. De aceea, ii poti cere ajutorul arhanghelului Gabriel daca vrei sa concepi sau sa adopti un copil.

Ii mai poti cere ajutorul Arhanghelului Gabriel pentru deschiderea celui de-ai treilea ochi si pasirea pe calea spiritualitatii, pentru intelegerea mesajelor aparute in vise si viziuni. Arhanghelul Gabriel ii ajuta pe cei implicati in arta si comunicare, pe cei care vor sa-si gaseasca drumul in viata.

