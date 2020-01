MESAJE NOI de la ARHANGHELI pentru ZODII, saptamana 20-26 ianuarie 2020. Ghidare pentru claritatea ta!

Arhanghelii sunt fiinte magnifice spirituale care vibreaza la o frecventa si lumina incredibil de ridicata.

Ei sunt foarte reali, puternici si multidimensionali. Ei supervizeaza ingerii pazitori. Gandeste-te la arhangheli ca la managerii ingerilor. Arhanghelii sunt mesageri de la Creator catre creatia sa. Ei ne ajuta in orice domeniu al vietii. Ne protejeaza, ne ghideaza, ne aduc pace. Pentru ca sunt atat de puternici, arhanghelii ne motiveaza sa actionam daca vrem sa traim ceea ce ne dorim.

Ei sunt nelimitati in timp si spatiu; pot fi in acelasi timp alaturi de fiecare om care il cheama! Oricine poate chema un arhanghel.

Prin aceste mesaje saptamanale de la arhangheli, vei ajunge sa ii cunosti mult mai bine, sa stii fiecare ce functie are si vei dezvolta o relatie mai apropiata cu ei pe care o poti extinde ulterior in viata ta de zi de zi.

Mesajele sunt primite la nivel intuitiv prin cardurile oracol si ti se recomanda sa le primesti si interpretezi tot intuitiv. Simte mesajele primite. Chiar daca pe moment nu fac sens clar pentru tine, reciteste-le. Nimic nu e intamplator si niciun mesaj nu ajunge la tine daca nu trebuie sa ajunga.

Mesajele Arhanghelilor pentru BERBEC

FA UN SALT DE CREDINTA

Arhanghelul Uriel : "Esti pregatit sa sari alaturi de noi ? Facem impreuna o saritura in necunoscut plini de credinta ca va fi bine !"

Mesaj suplimentar : Ingerii si arhanghelul Uriel te incurajeaza sa faci schimbarea cu care tot cochetezi de ceva vreme. Aceasta schimbare este ghidata divin si desi nu esti in totalitate sigur ce urmeaza sa se intampla in continuare, daca faci acest salt inainte avand la baza credinta tu vei fi calauzit pas cu pas pe drum. Ingerii iti cer sa vizualizezi ca tu ai aripi sa zbori ca sa zbori la fel ca ei spre ce iti doresti. Acum este timpul. Un salt de credinta nu inseamna ca speri ca ceva va fi asa cum doresti tu, adica pozitiv. Un salt de credinta este A STI ca asa este ! Este despre a avea incredere in Dumnezeu si in ingerii tai care te poarta in siguranta. Sunt multe schimbari ce au loc acum in viata ta si ai oportunitatea sa mergi spre faza

Mesajele Arhanghelilor pentru TAUR

ABUNDENTA SPIRITUALA

Arhanghelul Christiel : "Te binecuvantam cu abundenta spirituala infinita. "

Mesaj suplimentar :

Ingerii si arhanghelii vor sa stii ca ei te sustin clipa de clipa in toate domeniile vietii tale. Urmeaza-ti ghidarea spirituala si sentimentele intuitive si ele iti vor aduce abundenta in toate domeniile vietii tale. Abundenta este recompensa spirituala pentru ca ai incredere si iti impartasesti darurile, talentele si lumina in lume. Orice nevoi matertiale ai avea vor fi implinite si esti incurajat sa abandonezi oricare din ingrijorarile tale catre divinitate. Permite ingerilor sa aiba grija de tine. Tu esti o fiinta facuta din abundenta deci esti incurajat sa manifesti aceasta abundenta in viata ta. In loc sa ceri ce vrei, intreaba-te "Cum pot fi eu de folos si serviciu?". Cand faci asa, te aliniezi cu forta vietii care va avea grija de tot pentru tine.

Lucrul cu Arhanghelul Christiel :

Arhanghelul Christiel este un Arhanghel al pacii, iubirii, echilibrului, al constiintei divine feminine. Christiel te ajuta sa ramai in constiinta crestina, sa iti ridici vibratiile si sa-ti extinzi starea de veghe in lumina constiintei. Christiel aduce lumina sa dintr-o dimensiune inalta pentru a lumina prezenta oamenilor pe pamant.

Mesajele Arhanghelilor pentru GEMENI

TRAIESTE CU BUCURIE BUCURIA DIN TINE

Arhanghelul Raguel : "Te sustin sa vezi bucuria din tine si sa o urmezi zi de zi. "

Mesaj suplimentar :

Arhanghelul Raguel si ingerii sai te incurajeaza acum sa iti urmezi inima la aceasta etapa a vietii tale. Fa ceea ce iti face inima sa cante, fa ceea ce te face sa zambesti, sa dansezi si sa fii plin de viata. Sa iti traiesti bucuria este asa de important ! Este de fapt singurul tau scop aici pe pamant. Daca te intrebi ce ar trebui sa faci cu viata ta, acest mesaj iti arata ca ai de ales acea cale care te umple cu bucurie si fericire. Atat. Asta e tot. Aceasta este cheia catre pacea interioara si implinirea vietii. Daca te-ai simtit trist sau coplesit, fa-ti timp sa faci ce simti ca iti da viata. Fie ca e un hobby sau doar ca petreci timp cu cineva drag, esti incurajat sa o faci cat mai repede si des. Orice te face sa te simti binecuvantat, plin de energie si in viata este bucuria ta. Cand faci asta, atragi experiente pozitive si iubitoare care sterg intunericul.

Lucrul cu Arhanghelul Raguel :

Numele de Raguel inseamna "prietenul lui Dumnezeu" si rolul sau principal este sa creeze armonie si ordine in relatii. El are puterea de a rezolva dispute si este deseori numit si "Arhanghelul dreptatii si corectitudinii". Daca te afli intr-o situatie conflictuala, cere-i lui Raguel sa actioneze ca mediator. El va veni cu solutii creative in care toata lumea are de castigat. El ne ajuta sa ne reamintim importanta relatiilor, atat romantice cat si personale – este important sa avem oameni buni in preajma noastra. Raguel este unul din ingerii justitiei si munceste indeaproape cu Mihail si Zadkiel ca sa rezolve situatii corect si pentru binele inalt al tuturor. Cheama-l in ajutor cand vrei sa creezi legaturi armonioase in orice relatie interumana.

