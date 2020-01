MESAJE SFANTUL ION 2020. Cele mai frumoase urari de Sf. Ioan 2020

MESAJE SFANTUL ION 2020. De ziua Sfântului Ioan Botezătorul, aproximativ 2 milioane de români își serbează onomastica. Potrivit statisticilor Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor, 1.988.021 de români, dintre care 1.442.563 de bărbaţi şi 545.458 de femei, poartă numele Sfântului Ioan Botezătorul (7 Ianuarie).

Din totalul româncelor, 368.361 se numesc Ioana, 138.962 – Ionela, 20.085 – Ionica, 11.365 – Nela, iar 6.685 – Ionelia.

Conform datelor furnizate de structura specializată a Ministerului Administraţiei şi Internelor, majoritatea bărbaţilor se numesc Ioan (530.110), Ion (427.297), Ionuţ (311.563), Ionel (146.885), Nelu (21.961) sau Ionică (4.747).

Ioan este un nume iudaic: "Iohanan" prescurtare din "Iehohanan" şi înseamnă "Dumnezeu s-a milostivit". Foarte mulţi români care poartă numele de Ion, Ioan sau Ioana ori diferite variante – Ionel, Nelu, Ionică, Nică, Ionuţ, Onuţ, Ionela, Nela, Ionică, Oana – au motive de sărbătoare în această zi. Este cea mai bogată familie onomastică din România.

Creştinii ortodocşi de pretutindeni sărbătoresc în fiecare an, în data de 7 ianuarie Soborul Sfântului Ioan Botezătorul, fiul Elisabetei şi al preotului Zaharia, născut în cetatea Orini. El este cunoscut sub denumirea de "Înaintemergătorul", pentru că a anunţat venirea lui Hristos.

MESAJE DE SFANTUL ION. Creştinii prăznuiesc în fiecare an, în data de 7 ianuarie, soborul Sfântului Ioan Botezătorul, sărbătoare considerată una dintre cele mai importante sărbători din calendarul creştin. De altfel, biserica a închinat lui Ioan şase sărbători: zămislirea lui (23 septembrie), naşterea (24 iunie), soborul lui (7 ianuarie), tăierea capului (29 august), prima si a doua aflare a capului lui (24 februarie) si a treia aflare a capului sau (25 mai).

Mesaje de bine şi urări cu „La mulţi ani” cu ocazia soborului Sfântului Ioan Botezătorul

Este ziua ta, Ioana, un nume la fel de pur şi gingaş ca tine! La mulţi ani!

Felicitări, dragul meu Ioan, cu ocazia acestei zile. Îţi urez să fii mereu sănătos şi plin de voie bună. La mulţi ani!

Fie ca Sfântul Ioan să îţi călăuzească paşii spre fericire şi împliniri. La mulţi ani!

Cu ocazia zilei tale de nume, îţi doresc să ai parte de toata bunătatea vieţii, de fericire şi de împliniri.

Fie ca toate împlinirile frumoase, sănătatea şi spiritul acestei zile să te însoţească pretutindeni. Îţi doresc o zi de Sf. Ioan cât mai frumoasă!

Îl sărbătorim pe Sfântul Ioan şi te sărbătorim pe tine. Îmi doresc să fii mereu aşa, blând, bun şi drăguţ cu toţi cei din jurul tău. Eşti un prieten de nădejde şi un adevărat om. Iartă, iubeşte şi trăieşte frumos cu cei din jurul tău.

Un ocean de sănătate, Un munte de noroc, Un camion cu bani, Si un sincer: La mulţi ani, Ioane!

Azi, de ziua numelui, iţi urez şi eu să fii iubit(a) şi să ai parte de tot ce îţi doreşti. La mulţi ani!

Mesaje haioase de Sfântul Ion – Texte cu urări amuzante!

O viaţă cât mai lungă şi frumoasa şi să n-ai soarta lu’ Ceauşescu’ deşi te cheamă Ion, ca pe Iliescu

La mulţi ani dragă Ioane şi mult noroc în viaţa ta şi să ai atâta fericire câtă plictiseală au babele de pe strada ta

Ti-as ura împlinirea tuturor dorinţelor, dar mi-e teama că dacă se adevereşte, la anul nu o să mai am ce să-ţi doresc

Sa trăieşti 100 de ani ca în Rai şi să te bucuri de soare ca Bianca si Cristea-n Dubai!

La mulţi ani şi îţi doresc ca în viaţă toate necazurile să le învingi, se aude prin vecini că vrei sa te angajezi la pompieri pentru că bei de stingi

- Deşi nu ai multe clase Ioane, tu ai a vieţii scoală, iar cine nu te ştie pe tine, e clar, nu are cultură generala!

E 7 ianuarie şi nu este o iarnă prea grea, dar totuşi o să stau în casa Ioane şi o sa beau în cinstea ta!

Hai noroc şi voie buna, să petrecem împreuna, c-astăzi este o zi mare, şi-i motiv de sărbătoare. La mulţi ani!

La mulţi ani, să ai o sănătate beton, să ai o zi bună şi să n-ai noroc de ghinion!

MESAJE DE SFANTUL ION– Sănătate, frumuseţe, vise, adevăr, încredere, iubire. De aceste lucruri să ai parte de ziua ta şi în zilele ce vor urma! La Mulţi Ani de Sfântul Ioan!

MESAJE DE SFANTUL ION– Fie ca darul iubirii, al fericirii, al împlinirii să fie ale tale începând de astăzi, de ziua ta! La mulţi ani, Ioana!

MESAJE DE SFANTUL ION– Fie ca aceasta zi de Sfântul Ioan să te duca pe culmi şi mai înalte de succes şi prosperitate. Să ai o zi frumoasa! La mulţi ani!

De ziua numelui tău, îţi doresc tot binele din lume, noroc, fericire şi sănătate, de toate să ai parte! La mulţi ani, Ioane!

Un cer albastru fără nori, În calea ta să fie, Sa ai în viaţa numai flori, Noroc şi bucurie! La mulţi ani de Sfântul Ioan!

Înlătura tot ce e rău, lasă-l pe Sfântul Ioan să deschidă un capitol fericit din viaţa ta! La mulţi ani cu sănătate, Ioane!

Sa aveţi parte de un an minunat, de zile frumoase si fericire cât cuprinde. La mulţi ani tuturor Ionilor şi Ioanelor!

La mulţi ani de ziua numelui vostru! Numai bucurii, fericire şi zile îmbelşugate!

E o zi când sufletul învinge orice urmă de tristeţe, când tot ce a fost greu ţi se pare uşor. La Mulţi Ani!

E Sfântul Ion, au trecut sărbătorile şi am uitat de sarmale, La Multi Ani Ioana şi sper să se spargă conducta fericirii pe strada vieţii tale

La mulţi ani, plini de fericire şi de împliniri! Să te pupe norocul şi să ai numai zâmbete şi soare în calea ta!

Mă bucur că exişti în viaţa mea şi mă bucur ca Sfântul Ion, al cărui nume îl porţi, mi te-a dăruit pentru a mă bucura de prietenia ta sincera şi necondiţionată.

Ne gândim cu toţii la tine şi pentru ca astăzi este o zi specială îţi uram un sincer „La mulţi ani”!

O prietenie sincera, înseamnă întotdeauna o legătura între oamenii cu aceleaşi principii, aceleaşi idealuri, aceleaşi bucurii, aceleaşi lacrimi. O prietenie sinceră este o binecuvântare pentru fiecare din noi, iar prietenia mea cu tine, este o prietenie sinceră, ca un talisman aducător de noroc.

Să-ţi dea Domnul sănătate, judecata înţeleaptă, viaţă lunga pământească, ce doreşti să se împlinească!

Sfântul căruia îi porţi numele să te ocrotească în fiecare zi. La mulţi ani cu împliniri şi momente frumoase în viitor!

Un cer albastru fără nori, În calea ta să fie, Să ai în viaţa numai flori, Noroc şi bucurie! La Mulţi Ani!

Un zâmbet are puterea de a îndrepta totul şi de a umple totul de lumina. Sper sa ai parte de cât mai multe zâmbete în viaţă…La Mulţi Ani!

E o zi când sufletul învinge orice urmă de tristeţe, când tot ce a fost greu ţi se pare uşor. La Mulţi Ani, Ioane!

Îl sărbătorim pe Sfântul Ion şi te sărbătorim pe tine. Îmi doresc să fii mereu blând, bun şi drăguţ cu toţi cei din jurul tău. Eşti un prieten de nădejde şi un adevărat om. Iartă, iubeşte şi trăieşte frumos cu cei din jurul tău.

Fie ca Sfântul Ion să îţi călăuzească paşii spre fericire şi împliniri. La mulţi ani!

– Fie ca toate împlinirile frumoase, sănătatea şi spiritul acestei zile să vă însoţească pretutindeni. Vă doresc o zi de Sf. Ion cât mai frumoasa! La mulţi ani!

MESAJE, FELICITĂRI, URĂRI și idei de SMS-uri de SFÂNTUL IOAN (ION) 2017. Creştinii ortodocşi de pretutindeni sărbătoresc în fiecare an, în data de 7 ianuarie Soborul Sfântului Ioan Botezătorul, fiul Elisabetei şi al preotului Zaharia, născut în cetatea Orini. El este cunoscut sub denumirea de „Înaintemergătorul”, pentru că a anunţat venirea lui Hristos.



Ioan este un nume iudaic: “Iohanan” prescurtare din “Iehohanan” şi înseamnă “Dumnezeu s-a milostivit”. Foarte mulţi români care poartă numele de Ion, Ioan sau Ioana ori diferite variante – Ionel, Nelu, Ionică, Nică, Ionuţ, Onuţ, Ionela, Nela, Ionică, Oana – au motive de sărbătoare în această zi. Este cea mai bogată familie onomastică din România.

Pentru a-i felicita de ziua numelui, vă oferim idei de mesaje şi urări de Sfântul Ioan:

MESAJE de SFÂNTUL IOAN pentru FAMILIE

”De Sf. Ioan, cei dragi să te înconjoare cu căldura sufletelor lor într-o seară magică, iar fericirea să te ia în brațele ei în acest moment special!”

”E o zi când sufletul învinge orice urmă de tristețe, când tot ce a fost greu ți se pare ușor. La Mulți Ani!”

”Fie ca toate împlinirile frumoase, sănătatea şi spiritul acestei zile să te însoţească pretutindeni. Îţi doresc o zi de Sfântul Ioan cât mai frumoasă!”

”Iubirea tăcută și nemarginită ce mi-o porți, încrederea și respectul față de tine, de mine, de noi, de relația noastră, mă fac zilnic să te iubesc tot mai mult. La Multi Ani iubita/iubitul mea/meu!”

”Mă bucur că exiști în viața mea și mă bucur că Sfântul Ion, al cărui numei îl porți, mi te-a dăruit pentru a mă bucura de prietenia ta sinceră și necondiționată.”

”Ne gândim cu toții la tine și pentru că astăzi este o zi specială îți urăm un sincer „La mulți ani”!”

”Îți doresc să ai parte de o zi de nume minunată și să știi că ești și vei fi mereu iubit/ă de toți prietenii tăi. Cu drag, …”

”Îți urez La mulți ani, pentru că porți acest nume și fie ca Sfantul Ion pe care îl reprezinți să-și coboare ochii asupra ta și să îți daruiască fericirea dorită și liniștea interioară.”

”Îți urez să ai o zi a numelui la fel de luminoasă precum aripile unui fluture, la fel de fericită precum cântecul privighetoarei și la fel de frumoasă precum o gradină plină cu flori!”

”Se spune că iubiții sunt ca luna, iar frații ca stelele. Eu am observat că cerul poate arată bine fără luna, dar niciodata fără stele, adică fără tine. La mulți ani, frățiorule/iubitule!”

MESAJE de SFÂNTUL IOAN pentru PRIETENI



”Azi e ziua ta, Ioane, ziua numelui tau, un nume frumos si simplu. Îţi dorim numai bine, iubire şi să ai parte de fericire!”

”Azi, de ziua numelui, îți urez și eu să fii iubit(a) și să ai parte de tot ce îți dorești. La mulți ani!”

”Aș vrea să îmi fi aproape mereu, cum ai fost și până acum și să mă bucur în fiecare zi de puritatea și căldura sufletului tău. La Mulți Ani de Sfântului Ion!”

”Ca o lumina caldă ai apărut în calea mea, ai intrat în viața mea și mi-ai arătat cum să fiu un om mai bun, mai blând și mai înțelegător, întocmai ca Sfântul Ion, al cărei nume îl porți. Multumesc că mă călăuzești și ca ai grijă de mine!”

”Chiar dacă ai nume de Sfant știu că diseară o să ne dai de băut, o să ne cinstești și o să ne primești cu masa plină. Sper să rămâi mereu un spirit tânăr și plin de viață, să fim mereu împreună și să nu uităm niciodată frumoasă prietenie dintre noi.”

”Cineva acolo sus te iubește … cineva aici jos ține tare mult la tine. La mulți ani!”

”Cu ocazia sărbătorii zilei tale de nume, îți doresc multă sănătate, fericire și tot binele din lume și să ai parte numai de zile senine și însorite!”

”De ziua numelui tău, îţi doresc tot binele din lume, noroc, fericire şi sănătate şi să ţi se îndeplinească toate dorinţele pe care o să ţi le pui. La mulţi ani, Ioane!”

”De ziua numelui tău, îți doresc tot binele din lume, noroc, fericire și sănătate și să ți se îndeplinească toate dorințele pe care o să ți le pui. La mulți ani, Ion!”

”De Sfântul Ion, să se răsfrângă asupra ta bunătatea și dragostea ce izvorăsc dintr-o inima mare și iubitoare. La mulți ani!”

”De Sf. Ion, cei dragi să te înconjoare cu căldura sufletelor lor într-o seară magică, iar fericirea să te ia in bratele ei în acest moment special!”

”Dragă Ioane, sper ca mesajul meu călduros să ajungă, deși afară este un ger de crapă pietrele, îți urez tot binele din lume și tot ce a fost rău să ștergem cu buretele.”

”E o zi când sufletul învinge orice urmă de tristeţe, când tot ce a fost greu ţi se pare uşor. La Multi Ani, Ioane!”

”E o zi când sufletul învinge orice urmă de tristețe, când tot ce a fost greu ți se pare ușor. Este ziua numelui tău! La Mulți Ani!”

”E ziua ta, Ion, un nume frumos și simplu, la fel de pur ca tine și la fel de gingaș. La mulți ani!”

”Felicitări dragul meu cu ocazia aceastei zile. Îți urez să fii mereu sănătos, energic și plin de bucurie. La mulți ani!”

”Fie ca toate împlinirile frumoase, sănătatea și spiritul acestei zile să te însoțească pretutindeni. Îți doresc o zi de Sf. Ion cât mai frumoasă!”

”Fie ca Sfântul Ion să îţi călăuzească paşii spre fericire şi împliniri. La multi ani!”

”Îl sărbătorim pe Sfântul Ion și te sărbătorim pe tine. Îmi doresc să fi mereu așa, blând, bun și dragut cu toți cei din jurul tău. Ești un prieten de nadejde și un adevărat om. Iartă, iubește și trăiește frumos cu cei din jurul tău.”

”Îmi luminezi întreaga zi cu zâmbetul tău și îmi luminezi viața cu bunătatea și felul tău frumos de a fi. Aș vrea să îmi fi aproape mereu, cum ai fost și până acum și să mă bucur în fiecare zi de puritatea și căldura sufletului tău, rupt parcă din dragostea Sfântului Ioan.”

”Îmi luminezi întreaga zi cu zâmbetul tău și îmi luminezi viața cu bunatatea și felul tău frumos de a fi. Aș vrea să îmi fi aproape mereu, cum ai fost și până acum și să mă bucur în fiecare zi de puritatea și căldura sufletului tău, rupt parcă din dragostea Sfântului Ioan.”

”În această zi minunată, eu îți doresc să-ți trăiești viața așa încât să nu-ți pară rău de niciun pas făcut, de niciun zâmbet dăruit și să ai puterea să lași în urmă tot ceea ce te supără, pentru a putea fi fericit! Esti un suflet minunat și mă bucur că am avut șansa să te cunosc! Din toata inima îți urez LA MULTI ANI!”

”Îl sărbătorim pe Sfântul Ion și te sărbătorim pe tine. Îmi doresc să fi mereu așa, blând, bun și dragut cu toți cei din jurul tău. Ești un prieten de nădejde și un adevărat om. Iartă, iubește și trăiește frumos cu cei din jurul tău.”

”Îți doresc să ai parte de o zi de nume minunată și să știi că ești și vei fi mereu iubit/ă de toți prietenii tăi. Cu drag, …”

”Îți urez La mulți ani, pentru că porți acest nume și fie ca Sfântul Ion pe care îl reprezinți să-și coboare ochii asupra ta și să îți dăruiască fericirea dorită și liniștea interioară.”

”Îți urez să ai o zi a numelui la fel de luminoasă precum aripile unui fluture, la fel de fericită precum cântecul privighetoarei și la fel de frumoasă precum o gradină plină cu flori. Fie ca toate împlinirile frumoase, sănătatea şi spiritul acestei zile să te însoţească pretutindeni. Îţi doresc o zi de Sfântul Ion cât mai frumoasă!”

”Iți doresc ca de ziua numelui tău să ți se împlinească toate dorințele, să fii fericit, iubit, să ai parte numai de raze de soare în viața și îți urez un sincer La Mulți Ani!”

”Îți doresc să ai parte de o zi de nume minunată și să știi că ești și vei fi mereu iubit/ă de toți prietenii tăi. Cu drag, …”

”Îți multumesc că îmi luminezi viața cu prezența ta, în fiecare zi! La mulți ani, dragul meu Ion!”

”Îți urez La mulți ani, pentru că porți acest nume și fie ca Sfantul Ion să-și coboare ochii asupra ta și să îți dăruiască fericirea, dorița și linistea interioară!”

”Iubirea tăcută și nemarginită ce mi-o porți, încrederea și respectul față de tine, de mine, de noi, de relația noastră, mă fac zilnic să te iubesc tot mai mult. La Multi Ani iubita/iubitul mea/meu!”

”La mulți ani și mult noroc în această zi specială. Îți dorim să ți se îndeplinească toate dorințele! Sănătate și numai bucurii!”

”La mulți ani și Sfântul Ion să te călăuzească mereu!”

”La mulți ani, plini de fericire și de împliniri! Să te pupe norocul și să ai numai zâmbete și soare în calea ta!”

”Mă bucur că exiști în viața mea și mă bucur că Sfântul Ion, al cărui numei îl porti, mi te-a dăruit pentru a mă bucura de prietenia ta sinceră și necondiționată.”

”Ne gândim cu toții la tine și pentru ca astăzi este o zi specială îți urăm un sincer „La mulți ani”!”

”O prietenie sinceră înseamnă întotdeauna o legătură între oamenii cu aceleași principii, aceleași idealuri, aceleași bucurii, aceleași lacrimi. O prietenie sinceră este o binecuvantare pentru fiecare din noi, iar prietenia mea cu tine este o prietenie sinceră, ca un talisman aducător de noroc.”

”Pentru că astăzi este o zi specială pentru tine, mă alatur și eu celor ce-ți doresc din adâncul sufletului numai bine. La mulți ani!”

”Pentru că ești o persoană atât de bună, de drăguță și de loială, îmi doresc ca Sfântul Ioan, al cărei nume îl porți, să aiba grija de tine, să îți călăuzească toți pașii și să îți lumineze calea în viață.”

”Ziua numelui să-ți aducă fericirea mai aproape și să te călăuzească spre o viață împlinită!”

MESAJE de SFÂNTUL IOAN pentru COLEGI, ȘEFI sau PARTENERI de AFACERI

”Cu ocazia sărbătoririi numelui primiti un sincer “La mulți ani”, multă sănătate multe realizări și tot ce vă doriți lângă cei dragi!”

”La multi ani de ziua numelui vostru! Numai bucurii, fericire și zile îmbelșugate!”

”Fie ca această zi să-ți deschidă poarta unui viitor plin de succese, împliniri și multă iubire! La mulți ani!”

”Fie ca Sfântul Ion să îţi călăuzească paşii spre fericire şi împliniri. La multi ani!”

”Fie ca toate împlinirile frumoase, sănătatea şi spiritul acestei zile să te însoţească pretutindeni. Îţi doresc o zi de Sfântul Ion cât mai frumoasă!”

”La mulți ani și mult noroc în această zi specială. Îți dorim să ți se îndeplinească toate dorințele! Sănătate și numai bucurii!”

”La mulți ani și Sfântul Ion să te călăuzească mereu!”

”Sfântul căruia îi purtați numele să vă ocrotească în fiecare zi, să vă aducă liniște și pace și să nu lase ca speranța să se stingă din sufletul dumneavoastră. La mulți ani cu împliniri și momente frumoase în viitor!”

”Toate împlinirile frumoase, sănătatea și spiritul acestei zile să vă însoțească pretutindeni. Vă doresc o zi de Sf. Ion cat mai frumoasa! La mulți ani!”

SFANTUL ION: Potrivit statisticilor Direcției pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, 1.957.468 de cetățeni români, dintre care 1.429.887 bărbați și 527.581 femei, poartă numele Sfântului Ioan Botezătorul.

Din totalul româncelor, 369.219 se numesc Ioana, 140.333 — Ionela, 11.323 — Nela, iar 6.706 — Ionelia. Majoritatea bărbaților se numesc Ioan — 521.561, Ion — 418.448, Ionuț — 317.270, Ionel — 146.035, Nelu — 21.847 sau Ionică — 4.726.

Pe 7 ianuarie, Biserica îl prăznuieşte pe Sfântul Prooroc Ioan Botezătorul. De ce acum? Pentru că, după fiecare sărbătoare importantă, se sărbătoreşte şi sfântul care a participat la ea. În aceast caz, a doua zi după Bobotează, îl sărbătorim şi pe cel care L-a botezat pe Hristos în Iordan.

SFANTUL ION: Un copil mult aşteptat

Sfântul a fost vărul după trup al Mântuitorului, născut în chip minunat din Elisaveta şi Zaharia, pe când aceştia nu mai sperau că vor avea copii, fiind prea bătrâni. A tresăltat în pântecele mamei sale, atunci când aceasta s-a întâlnit cu Fecioara Maria care-L purta pe Iisus.

A dus o viaţă sfântă şi s-a retras în pustie postind şi rugându-se. Oamenii veneau la el pentru a-i cere sfatul, iar Sfântul Ioan le spunea să se pocăiască, îi îndruma să ducă o viaţă curată şi-i boteza pentru iertarea păcatelor. Nu dădea nimănui să facă mai mult decât poate: vameşilor, care nu erau iubiţi pentru că luau mită şi erau în slujba romanilor, le spunea doar să fie corecţi. Tot aşa, ostaşilor le spunea să se mulţumească cu leafa lor.

SFANTUL ION: Martir pentru neprihănire

Totuşi, nu era indulgent şi şi-a atras duşmănia Irodiadei, soţia lui Irod, pentru că i-a mustrat că trăiau împreună pe când primul soţ al acesteia mai era încă în viaţă. Se ştie că a fost omorât la cererea ei, după ce fiica ei, Salomeea a dansat în faţa lui Irod la ospăţul de ziua lui. Când regele i-a spus fetei că poate să-i ceară orice drept răsplată, aceasta, la sugestia mamei, i-a cerut capul lui Ioan Botezătorul.

SFANTUL ION: Rugăciune către Sfântul Ioan Botezătorul

„Sfinte Ioane Botezătorule, tu ai fost chemat de Dumnezeu încă dinainte de naştere să-i pregăteşti pe oameni pentru venirea Fiului Său, iar mulţimile atrase de faima sfinţeniei tale şi de puterea Duhului Sfânt, asemănător cu al profetului Ilie, primeau botezul pocăinţei în semn de convertire la Dumnezeu. Tatăl ceresc ţi-a destăinuit pe Fiul Său Om-Dumnezeu când a voit să fie botezat de tine şi tu l-ai făcut cunoscut ucenicilor tăi zicând "Iată Mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii". Tu ai voit să-ţi jertfeşti viaţa pentru a apăra sfinţenia căsătoriei, înfruntându-l pe regele Irod. Te rugăm mijloceşte la Dumnezeu, ca să-L urmăm tot timpul vieţii noastre, iar la sfârşit să-L preamărim pentru toată veşnicia. Amin.”

Ziua Sfântului Ion Botezătorul reprezintăîncheierea oficială a sărbătorilor de iarnă deschise la Sfântul Nicolae, pe 6 decembrie.

Sărbătoarea de Sfântul Ion mai este cunoscută și sub numele de “Sânt-Ion”,“Înaintemergătorul Domnului” sau“Soborul Sfântului Prooroc Ioan Botezătorul”.

Se știe din tradiția populară că Sfântul Ioan este protectorul pruncilor și se mai ține pentru ca pruncii să se nască sănătoși, fără malformații sau diformi. Totodată, ziua de Sfântul Ion este o zi de bucurie, iar cine nu se veselește în această zi va fi trist tot timpul anului.

Unii oameni serbează ziua de Sfânt Ion pentru ca Dumnezeu să le ferească gospodăriile de foc și animalele de fiarele sălbatice.

În ziua de Sfânt Ion există obiceiul “Iordănitul femeilor”, care este, de fapt, o petrecere a nevestelor. Femeile se adună la o gazdă, unde aduc fiecare alimente și băutură, apoi petrec până dimineața, spunând că se “iordănesc”.

Un alt obicei întâlnit în ziua de Sfântul Ion este “Iordăneala”. Mai mulți tineri care au luat de la preot, în ajunul Sfântului Ion, agheasmă de la Bobotează, merg în dimineața zilei de Sfântul Ion la biserică și după terminarea slujbei stropesc fiecare om care iese, apoi îl urează. Oamenii “iordăniți” trebuie să-i răsplătească pe urători cu bani, cu care seara chefuiesc.

Tradiția ne spune că în dimineața zilei de Sfântul Ion fiecare om trebuie să se stropească cu agheasmă nouă, pentru a fi feriți de boli în decursul anului.

Se spune conform tradiției populare că după Sfânt-Ion se botează gerul, adică se înmoaie frigul și începe să se facă mai cald.

