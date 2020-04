Mesajul celui de-al doilea donator de plasmă din România: "Cantitatea pe care o donezi este pentru trei persoane. Poţi salva 3 vieţi"

Andrei Tănase a povestit că i s-a luat plasmă la o lună după ce a fost externat de la Institutul Victor Babeș, iar în această perioadă nu a îmtâmpinat nicio problemă.

”Mi s-a luat plasma la o lună după ce am fost externat de la spitalul Victor Babeș. Cum a fost perioada aceasta pentru mine? Forte ok, nu am întâmpinat probleme și nu am avut simtome de virus. Nu am avut simptome post infestare.” , povestește bărbatul.

Bărbatul a avut o formă medie de coronavirus, cu simptomele clasice virusului.

”Eu am avut o formă medie cu pneumonie și simptomele clasice de tuse seacă, probleme de respirație, frisoane și pierderea totală a gustului și a mirosului” , mărturisește Andrei Tănase.

În ceea ce privește decizia de a dona, Andrei susține că facea acest lucru și înaintea crizei provocate de coronavirus. Donarea durează doar două oare, cu tot cu teste și donatul în sine, a adăugat fostul pacient.

”Eu donam sânge și la Spitalul Floreasca înainte de această criză, așa că decizia a fost destul de simplă. Se fac foarte multe teste. Din ce înțeleg centrul de transfuzie primește o listă de la spitale cu pacienții care au fost externați ș îi pot contacta pentru donare” , povestește bărbatul. Câteva zile, de ordinul câtorva zile, iar donarea propriu zisă durează cam doua ore. Cu tot cu testele și donatul în sine” , a declarat fostul pacient.

Andrei Tănase a menționat faptul că cantitatea pe care o donează o persoană poate salva viața a trei persoane infectate cu coronavirus.

”Revenind la donare, durează aproape o oră și se face cu un aparat special. Ia sângele și îl centrifughează, iar sângele se întoarce înapoi în organism, doar plasma se ia din organism. Cantitatea pe care o donezi este suficientă pentru trei persoane, poți salva trei vieți. Toți cei eligibili care au avut boala să se ducă și să doneze pentru că pot salva alte vieți” , susține Andrei Tănase.