Mesajul unei mame internate în spitalul din Suceava cu bebeluşul ei, suspect de coronavirus: "Băiatul meu moare aici, pe pat"

Tânăra mămică este convinsă că ea și bebelușul ei s-au infectat în Spitalul "Sf. Ioan cel Nou" Suceava, unde s-au internat prima oară pe 18 martie. Mama și copilul au fost externați la începutul acestei săptămâni, luni, pe 23 martie, însă starea micuțului s-a înrăutățit, cei doi ajungând din nou la spitalul județean miercuri, 27 martie.

Redăm interviul integral realizat de jurnaliştii de la Monitorul de Suceava

"Am fost internată la Spitalul Județean de pe data de 18 martie până luni, și miercuri (n.r- 27 martie) la ora 3, am fost aduși cu ambulanța, de la ora 3 până astăzi la amiază băiatului nu i-au făcut nimic, are febră în continuare, și tot așteptăm... Acum i-au pus o perfuzie, au zis că medicii sunt bolnavi, că nu au timp, că n-au nimic și tot așteptăm să facă ceva.

L-au testat de corona aia, încă n-a venit nimic, nu știm nimic, dacă are, dacă avem, dacă n-avem, când am fost băgată în salon aici am fost băgată în salon cu o mămică care n-avea nici un simptom. Mămica s-a speriat, a plecat. Toți fug de noi, stau și mă rog să vină medici să mi-l consulte, a venit un medic, nepediatru, el atât a zis, că el doar atâta poate: să vină să mi-l consulte și să plece.

Nimic nu-i fac, decât perfuzii...scade febra 20 de min, 10 minute și după aia apare înapoi și plânge încontinuu așa. I-au ieșit bube pe tot corpul, pastile de miercuri de la ora 3 până la amiază astăzi i-am dat eu, că n-au avut nimic în spital să-i dea de febră și i-am dat eu, într-adevăr.

I-am dat Panadol, i-am mai dat niște sirop, astăzi mi-au dat paracetamol supozitoare ... că nu este.

Reporter: Am înțeles că doctorii sunt infectați și nu pot să vină la copil?

Mama: Da! Da!...aici cu mine sunt. Sunt infectați...au zis că sunt infectați toți, că nu are cine să mi-l controleze și am spus că băiatul meu moare aici pe pat! E vânăt tot.

Stau și mă rog de asistente, am prins o tură azi mai bună și a venit și a pus branulă. Azi-noapte, până la ora 4, l-a învârtit întruna - mâini - picioare, nu i-a găsit vena. Până la urmă, a zis că branula e defectă. Mă punea pe mine să prind leucoplastul de la branulă... (neinteligibil), că ei se plâng că au 100 de mănuși pe mâini și că nu pot să facă o branulă.

Nu mai înțeleg nimic. Pur și simplu copilul ăsta... nu i-au pus azi decât 2 perfuzii...foarte mici perfuziile, nici măcar jumate de soluție nu era.

Astăzi (n.r.-ieri), după ce am sunat la Monitorul, a venit un doctor, l-a consultat oleacă de 2 ori la spate, l-a ascultat și la față, a zis că nu e pediatru și că nu poate face mai multe. A zis că de gura lumii vine și mi-l consultă...

Reporter: Dar un doctor specialist nu a venit?

Mama: Nu, un pediatru nu. Tot mă amână că vine, că vine și tot nu vine.

Reporter: Aveți idee de unde s-a putut infecta copilul? Spuneți că e suspect de coronavirus...

Mama: Din Spitalul Județean "Sf Ioan cel Nou" Suceava! Am stat la pediatrie cu el. De acolo. Medicii de la pediatrie, luni dimineață, au avut toți o ședință și au fost toți într-o cameră: ăia infectați cu cei neinfectați. Și am zis că numai de acolo mi-a luat (n.r. -virusul), când au urcat sus la consultație.

Reporter: De când era internat?

Mama: De pe 18 martie, chiar de ziua mea... m-am internat în spital, ... pneumonie i-au găsit. Și după ce l-a consultat, l-a văzut doctorița, infirmierele, coborau jos, aduceau virus de la pacienți, de afară.... A început după 2 zile să facă febră.

Reporter: Copilul a fost testat? Când?

Mama: Copilul a fost testat ieri dimineață (n.r.-miercuri). Așteptăm rezultatele.

I-a făcut numai lui, că au spus că dacă el are, am și eu.