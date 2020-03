Mărturie cutremurătoare a unei asistente de la spitalul din Suceava: "Am stat îngrămădiţi ca oile cu pacienţii infectaţi"

Asistenta a povestit ca desi deocamdata la primul test a ieşit negativ la coronavirus, deja are simptome şi este izolată acasă cu soţul ei.

"Din fericire eu sunt una dintre asistentele testate. Testul meu este negativ, dar din nefericire prezint simptome. Pacientii declarati pozitiv sunt internati. Nu au facut nimic. Se stie de aceasta epidemie din ianuarie. Nu s-a luat nicio masura. S-a operat in prostie. Ni se dadea o masca, maxim două. Mi-am cumparat manusi, masca. Nu pot sa cred ca intr-un spital atat de mare ajungem sa fim omorate cu buna stiinta. Cine mai trateaza acum?

Eu duminica mi-am facut testul. Mi s-a dat o scrisoare in care eram izolata la domiciliu pâna la venirea testului. Dimineata am primit ordin sa venim la spital chiar daca testul e pozitiv, ca s-a dat un ordin de ministru. Ne-am adunat ca oile. Am stat acolo 2 ore, ca sa plecam in final ca vitele, sa nu ne lamureasca nimeni nimic.

Am inteles ca cei aflati in spital trebuiau testati. Ganditi-va cate teste. Cum sa-i primeasca celelalte spitale? Ani de zile am stat in teroare. Ni s-a pus pumnul în gura, am fost amenintate ca suntem date afara, ne-au mutat pe alte sectii ca asa a vrut domnul manager, ne-au mutat pe unde au putut. Au facut angajari", a spus asistenta de la Spitalul Judeţean Suceava la România TV.

Reamintim că la Spitalul Judeţean Suceava, peste 80 de medici şi asistente au fost infectaţi cu coronavirus.

Secretarul de stat în Ministerul Sănătăţii Nelu Tătaru susţine că în prezent sunt 120 de pacienţi internaţi la Secţia de Boli Infecţioase de la Spitalul Judeţean Suceava, cinci dintre aceştia respirând cu ajutorul aparatelor. El afirmă că au fost mai multe motive pentru care s-a ajuns la acest lucru, între care "un management defectuos al crizei". "A fost o atitudine a DSP delăsătoare", spune el.