MESAJUL SĂPTĂMÂNAL de la ARHANGHELI pentru ZODII, 11-17 februarie 2019. Ce ai nevoie să ŞTII acum?

Arhanghelii sunt fiinte magnifice spirituale care vibreaza la o frecventa si lumina incredibil de ridicata.

Ei sunt foarte reali, puternici si multidimensionali. Ei supervizeaza ingerii pazitori. Gandeste-te la arhangheli ca la managerii ingerilor. Arhanghelii sunt mesageri de la Creator catre creatia sa. Ei ne ajuta in orice domeniu al vietii. Ne protejeaza, ne ghideaza, ne aduc pace. Pentru ca sunt atat de puternici, arhanghelii ne motiveaza sa actionam daca vrem sa traim ceea ce ne dorim.

Ei sunt nelimitati in timp si spatiu ; pot fi in acelasi timp alaturi de fiecare om care il cheama ! Oricine poate chema un arhanghel.

Prin aceste mesaje saptamanale de la arhangheli, vei ajunge sa ii cunosti mult mai bine, sa stii fiecare ce functie are si vei dezvolta o relatie mai apropiata cu ei pe care o poti extinde ulterior in viata ta de zi de zi.

Mesajele sunt primite la nivel intuitiv prin cardurile oracol si ti se recomanda sa le primesti si interpretezi tot intuitiv. Simte mesajele primite. Chiar daca pe moment nu fac sens clar pentru tine, reciteste-le. Nimic nu e intamplator si niciun mesaj nu ajunge la tine daca nu trebuie sa ajunga.

Mesajele Arhanghelilor pentru BERBEC

SCRIS CREATIV

Arhanghelul Gabriel: "Fa-ti timp sa iti scrii gandurile intr-un jurnal sau articol sau carte."

Mesaj suplimentar de la Arhanghelul Gabriel:

"Sufletul tau tanjeste dupa exprimare creativa prin scris. Te pot ajuta sa iti organizezi aceasta activitate. Onoreaza orice instinct interior ce te ghideaza sa scrii. Scrisul poate fi pentru propria ta placere si relaxare sau poate fi o experienta de catarsis sau de exprimare personala intr-un jurnal intim. Pe masura ce iti dezvolti conexiunea cu cuvantul scris, poti primi ghidare divina sa scrii articole si carti pentru publicare. Cheama-ma oricand sa te calauzesc in acest proces."

Lucrul cu Arhanghelul Gabriel:

Numele lui inseamna "Puterea lui Dumnezeu" si este Mesagerul lui Dumnezeu.

Arhanghelul Gabriel este intruchipat ca femeie in unele carti de specialitate, in timp ce in altele are infatisare masculina. Alaturi de Mihail, numele lui Gabriel este mentionat in Vechiul Testament. El este considerat un arhanghel puternic, care ii ajuta pe mesageri (scriitori, profesori si ziaristi). Arhanghelul Gabriel a dus mesajul Elisabetei si Fecioarei Maria ca vor naste pe Ioan Botezatorul, respectiv pe Iisus. De aceea, ii poti cere ajutorul arhanghelului Gabriel daca vrei sa concepi sau sa adopti un copil.

Ii mai poti cere ajutorul Arhanghelului Gabriel pentru deschiderea celui de-ai treilea ochi si pasirea pe calea spiritualitatii, pentru intelegerea mesajelor aparute in vise si viziuni. Arhanghelul Gabriel ii ajuta pe cei implicati in arta si comunicare, pe cei care vor sa-si gaseasca drumul in viata.

Ca fiind ingerul purtator de mesaj de la Dumnezeu, Gabriel iubeste sa ajute scriitorii si jurnalistii sa livreze mesaje vindecatoare omenirii. Precum un ghid iubitor, te va sustine sa iti aranjezi programul ca sa ai timp de scris. Gabriel poate deschide usi care sa permita publicarea articolelor sau materialelor scrise, daca ii vei cere aceasta asistenta. Mai presus de toate, te va sustine sa iti placa sa scrii.

Mesajele Arhanghelilor pentru TAUR

SIMTIRE INTUITIVA

Arhanghelul Raguel: "Observa-ti simturile fizice si starile emotionale repetitive, pentru ca ele sunt ghidare divina."

Mesaj suplimentar de la Arhanghelul Raguel:

"Te rog onoreaza-ti sentimentele. Nu te teme de emotiile adanci sau de sentimentele intense. Te pot ajuta sa faci distinctia intre propriile tale sentimente si cele ale altora. Te voi ajuta si sa iti cureti toate energiile pe care le poti absorbi. Te ghidez spre oameni, situatii si locuri care au o energie curata si iubitoare. Emotiile tale repetitive si senzatiile fizice livreaza informatii valoroase, deci noteaza-le si urmeaza-le. Ele sunt raspunsuri la rugaciuni. Cere-mi sa te ajut sa traduci mesajele confuze, ca sa iti fie clar ce pasi ai de urmat."

Lucrul cu Arhanghelul Raguel:

Precum un controlor de trafic aerian, Raguel supravegheaza arhanghelii si ingerii, asigurand armonie, cooperare si ordine. In acest fel, el te ajuta sa iti sortezi si ordonezi sentimentele, permitandu-ti sa le observi, sa intelegi si sa le urmezi.

Numele lui inseamna "Prietenul lui Dumenzeu"

Arhanghelul Raguel aduce armonie in toate tipurile de relatii si ajuta la rezolvarea neintelegerilor. El este supraveghetor al tuturor ingerilor, asigurandu-se de interactiunea lor armonioasa. Se spune ca el a ajutat la inaltarea profetului Enoh la ceruri si la transformarea sa in Arhanghelul Metatron.

Ii poti cere ajutorul daca ai nevoie de mai multa stima si valoare de sine, de armonie in grupuri si familie. Arhanghelul Raguel ii ajuta pe cei nedreptatiti si pe cei care lucreaza in mediere.

Mesajele Arhanghelilor pentru GEMENI

TU STII CE AI DE FACUT

Arhanghelul Uriel : "Ai incredere in intelepciunea ta interioara si actioneaza conform ei fara intarziere."

Mesaj suplimentar de la Arhanghelul Uriel :

"Esti cu mult mai intelept decat constientizezi ca esti, iar calauzirea ta interioara deja ti-a dat raspunsurile cautate. Imbratiseaza aceasta intelepciune si ai incredere in ea. Daca te indoiesti, cere-mi sa iti dau semne clare care sa iti valideze gandurile si ideile. Te poti si ajuta sa iti pui ideile in actiune si sa iei decizii cu privire la pasii urmatori. Doar cere-mi. Apoi fii dispus si dornic sa lucrezi cu mine, actionand."

Lucrul cu Arhanghelul Uriel :

Numele lui inseamna "Lumina lui Dumnezeu" sau "Dumnezeu este lumina"

Uriel este Arhanghelul intelepciunii si al filosofiei, care ne lumineaza mintile cu intuitive si idei noi. Iti vei da seama ca ti-a raspuns rugaciunilor in momentul in care tocmai ai gasit o idee brilianta la o problema la care lucrai de ceva vreme.

Ca inger al luminii, Uriel este asociat cu serafimii iluminati, care sunt cei mai apropiati de Dumnezeu din cele noua cete ingeresti.

Se spune ca Uriel l-a instiintat pe Noe de iminenta potopului si este socotit unul dintre cei patru arhangheli principali, alaturi de Mihail, Gabriel si Rafael. Uriel vine in ajutorul celor care au suferit de pe urma cutremurelor, incendiilor, inundatiilor, uraganelor, tornadelor sau altor dezastre naturale.

Uriel ajuta la iluminarea situatiilor incetosate neclare punand lumina pe calea ta. El de regula lumineaza cate un pas pe rand, ca sa nu poti sa discerni clar intregul dezodamant al actiunilor tale. Dar vei sti ce pas sa urmezi in continuare cu ajutorul lui Uriel.

