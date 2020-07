MESAJUL SAPTAMANAL de la INGERII PAZITORI zodii 21-26 iulie 2020

In jurul nostru este plin de zane, chiar daca ochiul uman nu le vede. Ele sunt indeosebi in gradini, in parcuri, in preajma animalelor de companie si pretutindeni unde exista flori.

Cele patru elemente pamant, aer, apa si foc sunt vegheate de zane care ajuta la mentinerea lor si a echilibrului natural.

Pentru ca zanele sunt asa de apropiate de Pamant, ele ofera ghidare foarte practica si concreta si ajuta cu aspecte ale vietii de zi cu zi, cum ar fi relatiile, banii, sanatatea, cariera. Zanele stiu cum sa munceasca cu energia planetei Pamant in moduri sigure, iubitoare si magice !

Cu toate acestea, fiintele eterice numite zane sunt cateodata neintelese sau intelese eronat. Desi ele sunt creaturi iubitoare si pline de bunavointa de la Dumnezeu, zanele au totusi ego (exact ca si oamenii) si drept rezultat, zanele si oamenii pot judeca. Dar spre deosebire de oameni, judecata zanelor este dintr-o bucata : ele ii ajuta pe oamenii care sunt buni cu mediul inconjurator si cu animalele si nu ii favorizeaza in termeni de ajutor si comunicare pe cei care trateaza urat planeta si locuitorii sai.

Una din formele prin care orice fiinta de lumina iti poate transmite un mesaj este prin cardurile ingerilor pazitori. Acestea sunt o cale straveche, confirmata de vreme, de a lua legatura cu ingerii si calauzitorii spirituali. Ele sunt pe deplin sigure pentru ca atrag doar energia cereasca plina de iubire a mesagerilor prin Legea atractiei divine.

Mesaj pentru nativii din zodia BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

COPILUL TAU

"Copilul tau este vegheat si protejat in timp ce exploreaza lumea"

O preocupare a ta implica copilul tau, probabil de sex masculin. Poate ca ti-ai facut griji pentru el sau ai simtit chemarea sa il ajuti intr-un anumit fel. Acest mesaj iti valideaza sentimentele intuitive si te sustine sa actionezi cum simti. Zanele doresc ca tu sa stii ca copilul tau este in siguranta, fericit si vegheat. Da orice griji spre ele ca vindecarea sa inceapa.

Alte interpretari : esti insarcinata sau vei fi insarcinata sau vei adopta un copil / scopul vietii tale implica sa ajuti copiii / un copil din ceruri iti transmite ca este fericit si iti trimite iubirea sa / copilul altei persoane are nevoie de ajutorul tau / iubesti sa ai grija de un animal de companie care este ca un copil pentru tine

Mesaj pentru nativii din zodia TAUR (20 aprilie – 20 mai)

INVATATOR SPIRITUAL

"Scopul vietii tale implica sa ii inveti pe altii despre spiritualitate si vindecare"

Ai primit acest mesaj pentru ca esti preocupat de scopul tau de viata la acest moment al calatoriei tale si ce directie de cariera iti este cea mai benefica. Mesajul iti indica faptul ca esti nascut ca un invatator spiritual ce poate da sfaturi si informatii strainilor, prietenilor si membrilor de familie. Abilitatile tale naturale de consiliere si invatare iti vor servi intr-un sens profesional. Poti incepe cu pasi mici si poti construi o cariera in aceasta directie. Daca ai nevoie de instruire suplimentara, ghidul tau interior te va indruma si vei sti ce e bine pentru tine cand vei intalni. Cere zanelor sa te ajute cu indicatii si ele iti vor deschide usi miraculoase.

Alte interpretari : investigheaza o cariera ca si consilier sau psiholog / scrie articole sau carti / un mesaj despre un invatator spiritual iti valideaza intuitia / tine un workshop / incepe sa incasezi bani pentru consilierea pe care o oferi sau pentru sedintele de vindecare pe care le poti tine

Mesaj pentru nativii din zodia GEMENI (21 mai – 20 iunie)

PRACTICA, PRACTICA, PRACTICA

"Cu practica zilnica, iti poti rafina abilitatile si talentele si iti poti creste increderea de sine"

Zanele adora sa cante la instrumente muzicale si ele stiu ca practica creste bucuria, increderea si competenta. Ai primit acest mesaj pentru ca te preocupa cum poti realiza ceva anume ce iti doresti. Raspunsul pentru tine este sa investesti timp practicand si muncind la scopul tau in fiecare zi. Chiar si cateva minute vor construi si se vor adauga la progresul tau. De exemplu, scriind o pagina pe zi va duce la o carte completa pana la finele anului. Impinge-te si mobilizeaza-te sa practici orice faci incepand de azi zi de zi.

Alte interpretari : implica-te intr-un nou hobby sau o noua abilitate / mergi la un curs sa inveti ceva nou / munceste unu la unu cu cineva zi de zi / este timpul sa iti arati talentele public / fa pasi activi spre a-ti atinge scopul ca sa iti poti implini visele

