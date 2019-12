Mesajul săptămânal de la ÎNGERII PĂZITORI ZODII 23-29 decembrie 2019

Iata mesajele de la ingerii pazitori ai fiecarei zodii pentru saptamana 23-29 decembrie 2019.

Daca vrei ajutorul ingerilor zodiei tale, cere-le asta ! Ai incredere in echipa ta de ingeri ! Este foarte sanatos sa traiesti cu credinta ca esti sustinut de o putere mai mare decat tine, ca esti indrumat pentru ca orice faci si oriunde mergi sa ti se intample ce e mai bine pentru tine. Insa pentru a beneficia de acest suport, e nevoie sa le permiti, sa te deschizi, sa crezi, sa primesti.

Ingerii tai pazitori sunt mereu alaturi de tine, chiar daca crezi sau nu. Iata aici care sunt cele mai uzuale semne prin care recunosti ca esti calauzit si protejat de echipa ta personala de ghizi, invatatori si ingeri.

Una din formele prin care ingerii pazitori iti transmit un raspuns sau un mesaj la o intrebare sau un subiect ce te framanta sau preocupa, este prin cardurile ingerilor pazitori. Acestea sunt o cale straveche, confirmata de vreme, de a lua legatura cu ingerii si calauzitorii spirituali. Ele sunt pe deplin sigure pentru ca atrag doar energia cereasca plina de iubire a mesagerilor prin Legea atractiei divine.

Mesaj pentru nativii din zodia BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

INGRIJIREA DE SINE

Asigurați-va ca nu dăruiti prea mult celorlalți pana in punctul in care sa creați lipsa in propria voastra viata. Ca persoana indigo si data fiind misiunea voastra Divina, voi simtiti compasiune pentru oameni. Ca urmare, uneori deveniți prea generoși. Poare ca voi nu vedeti asta ca pe o problema. Insa mesajul acesta va spune ca trebuie sa fiti conștienți de propriile voastre dorințe in viata. Asigurați-va ca faceti suficient pentru voi, incat sa nu suferiți din cauza generozității. Dati-va voie sa simtiti cat de minunat este sa vi se satisfacă propriile voastre nevoi si aveti incredere ca cei din jur sunt si ei îndrumați de propriii lor îngeri sa se asigure ca nevoile lor sunt si ele împlinite. Voi sunteti pe pamant ca sa ajutați, dar nu sunteti omul care rezolva problemele tuturor. Cel mai mare dar pe care puteti sa il dati altora este sa le cereți îngerilor acelor persoane sa le trezească si sa le îndrume către scopul lor unic.

Mesaj pentru nativii din zodia TAUR (20 aprilie – 20 mai)

DOVEDESTE-TI ABILITATILE

Ca persoana indigo, aveti capacitați înnăscute de manifestare, iar acest mesaj va îndruma sa le folosiți pentru a îmbunătăți situatia despre care ati întrebat. Actul de a manifesta inseamna mai mult decat doar sa visezi la ceea de doresti in viata — inseamna sa hotărăști ca visele tale deja s-au împlinit la nivel de spirit si sa ai incredere ca, in sincronizarea Divina, ele vor apărea in forma materială. Acest mesaj va cere sa fiti conștienți de masura in care energia voastra (gândurile si sentimentele voastre) afecteaza realitatea din jurul vostru si sa va dati seama car de important este sa credeti in voi insiva. Atunci cand va folosiți puterea naturală de manifestare, simtiti o incredere divina si stiti ca fiecare zi va pregateste pentru urmatorul capitol din viata voastra.

Mesaj pentru nativii din zodia GEMENI (21 mai – 20 iunie)

FECIOARA MARIA

Cunoscuta drept „Regina îngerilor", Fecioara Maria este întruchiparea iubirii necondiționate si a compasiunii. Acest mesaj va indeamna sa priviți oamenii din viata voastra — dar si pe voi insiva — cu aceasta iubire. Fecioara Maria va poate ajuta sa va adoptați darurile si talentele si sa va onorați pe voi insiva in fiecare clipa. Numita uneori si Divina Maica, ea va aminteste sa fiti mândri de cat de departe ati ajuns in aceasta viata si va încurajează sa mergeti mai departe. Fecioara Maria protejează, îndruma si sprijină toti copiii, inclusiv copiii indigo. Ea va ajuta si sa ajutati alti copii. Apelați la Fecioara Maria sa va deschidă inima ca sa deveniți conștienți ca sunteti o binecuvântare pe aceasta planeta.

