MESAJUL SAPTAMANAL de la INGERII PAZITORI ZODII 25 februarie - 1 martie 2020

Daca vrei ajutorul ingerilor zodiei tale, cere-le asta ! Ai incredere in echipa ta de ingeri ! Este foarte sanatos sa traiesti cu credinta ca esti sustinut de o putere mai mare decat tine, ca esti indrumat pentru ca orice faci si oriunde mergi sa ti se intample ce e mai bine pentru tine. Insa pentru a beneficia de acest suport, e nevoie sa le permiti, sa te deschizi, sa crezi, sa primesti.

Afla mai multe despre ingerii pazitori ai semnelor zodiacale aici, ca sa vezi ca nu esti singur niciodata !

Ingerii tai pazitori sunt mereu alaturi de tine, chiar daca crezi sau nu. Iata aici care sunt cele mai uzuale semne prin care recunosti ca esti calauzit si protejat de echipa ta personala de ghizi, invatatori si ingeri.

Una din formele prin care ingerii pazitori iti transmit un raspuns sau un mesaj la o intrebare sau un subiect ce te framanta sau preocupa, este prin cardurile ingerilor pazitori. Acestea sunt o cale straveche, confirmata de vreme, de a lua legatura cu ingerii si calauzitorii spirituali. Ele sunt pe deplin sigure pentru ca atrag doar energia cereasca plina de iubire a mesagerilor prin Legea atractiei divine.

Mesaj pentru nativii din zodia BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

ELIBEREAZA RESENTIMENTELE DESPRE BANI

Da, sistemul banilor lumii poate fi suparator, dar a mentine resentimente despre finante impinge abundenta departe de tine. In schimb, priveste banii ca pe un instrument pe care il poti folosi sa traiesti mai bine si sa contribui sa faci lumea mai buna, iar aceasta schimbare de perspectiva te va ajuta sa atragi sustinere si oportunitati de aur.

Ingerii iti trimit acest mesaj ca sa te ajute sa iti privesti, constientizezi si eliberezi resentimentele despre bani sau despre cum merge economia. Ei realizeaza ca exista sisteme economice rigide si corupte in lumea noastra si pot fi suparari pe calea de a munci ca sa obtii bani. Totusi, nu faci decat sa te ranesti pe tine atunci cand ai o energie negativa despre bani sau despre cei ce detin puterea financiara.

Resentimentul este o afirmatie negativa care blocheaza manifestarea si fluxul abundentei, pentru ca trimite semnalul energetic ca nu ai destul si ca altii sunt de vina. Ia-ti inapoi puterea afirmand ca TU esti propriul sistem economic.

Aliniaza-ti credintele despre bani pe o directie mai pozitiva, gandind despre toate lucrurile bune pe care le poti face atunci cand ai parte de abundenta. De exemplu, poti dona in scopuri caritabile, poti deschide un centru educational sau vindecator, poti salva animale, poti investi in inventii prietenoase cu mediul, poti sa iti incepi propriul site cu vesti bune si tot asa.

Mesaj pentru nativii din zodia TAUR (20 aprilie – 20 mai)

NATURA ESTE DARNICA CU TINE

Timpul petrecut in natura te ajuta sa te muti pe o vibratie mai inalta si iti reaminteste de abundenta infinita a lui Dumnezeu. Iesi afara si bucura-te de o plimbare cu animalul de companie, mediteaza sub un copac, gradinareste, stai sub stele sau fa orice activitate ce te conecteaza cu vastitatea nesfarsita.

Acest mesaj vine spre tine ca sa iti reaminteasca cat e de important sa petreci timp in natura. Suntem fiinte naturale si provenim din natura si ne schimbam instinctiv in acord cu ritmurile mediului in care traim. Cand petrecem timp in natura, ne reincarcam corpul fizic si ne reconectam cu toate celelalte creatii ale naturii cu care impartim acest spatiu si aceasta viata. Aceasta conexiune cu natura ajuta la calmarea mintii agitate si neclare, ca sa ne putem focusa mai mult pe abundenta pe care ne dorim sa o aducem in viata noastra.

Incearca sa faci un picnic intr-o zi insorita de weekend. Vezi cum un gest simplu de a manca in exterior te face sa te simti parte din lumea naturii.

Mult din lumea moderna implica traiul in preajma ecranelor si masinariilor de orice fel – pana la punctul de a ne pierde conexiunile cu alti oameni si cu natura. Petrecand mai mult timp in exterior, intram in contact cu vecinii si devenim mai constienti de imprejurimi.

Noteaza daca incepi sa te simti mai centrat si mai impamantat cand petreci mai mult timp in natura. Vezi cum ti se schimba prioritatile. Te poti chiar surprinde cum cureti dupa altii si aduni gunoaie, asa cum o fac des oamenii ce sunt conectati cu natura.

Natura are lectii valoroase sa ne predea despre abundenta. Cand esti afara, observa cat de incredibil de variata este lumea, cata splendoare si profunzime exista in natura. Observa cum nu exista lipsuri in natura, asa cum nici pentru tine nu exista, daca crezi asta !

Mesaj pentru nativii din zodia GEMENI (21 mai – 20 iunie)

DETOXIFIAZA-TI PRIETENIILE

Fluxul abundentei iti este afectat de oamenii cu care petreci timpul, deci discerne cu privire la asocierile si relatiile pe care le ai. Alege sa fii cu oameni care te inspira, generosi si care te sustin.

Acest mesaj iti reaminteste ca abundenta iti este afectata de relatiile tale. Oamenii din viata ta iti pot influenta energia, infatisarea si abilitatile de manifestare. Primii oameni care iti vin in minte citind acest mesaj sunt cei care iti influenteaza situatia curenta. Ai incredere in intuitia ta pentru acest aspect.

Poate ca nu oamenii in sine au ceva, cat emotiile tale legate de ei sunt cele ce te blocheaza. Se pare ca esti prins(a) intr-un fel de drama / conflict care te trage de pe calea ta dreapta. Asta poate sa includa zbucium interior, certuri in mintea ta, frica de cineva, furie pe cineva sau alte procese ce iti seaca energiile bune.

Este timpul sa faci un inventar sincer cu privire la cum te simti despre oamenii din viata ta, incluzand prietenii din mediul online. Daca cineva iti impacteaza respectul de sine sau abilitatea de a te focusa, este timpul sa iti pui intrebari daca nu cumva aceasta relatie este toxica. Discutii deschise sau consilierea pot imbunatati relatiile toxice. Uneori, a apasa pe frana este o soluti buna si necesara. Permite inimii tale sa iti spuna adevarul.

Cand dai drumul unei relatii nesanatoase, faci loc in inima ta si programezi sa vina o relatie noua sanatoasa. Si, desigur, aici conteaza si relatia ta pozitiva cu tine si cu Dumnezeu care este esentiala pentru sanatatea, fericirea si abundenta ta.

