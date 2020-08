MESAJUL SAPTAMANAL de la INGERII PAZITORI zodii 3-9 august 2020

Sufletele indigo au inceput sa vina pe pamant incepand cu anii 1968.

Sunt foarte creativi, au un nivel de constiinta ridicat, nu tolereaza usor regulile si obiceiurile vechi, se razvratesc si vor o lume mai buna. Uneori nu se simt adaptati in lumea in care traiesc, simt frustrare si furie pentru ca vor altceva pentru care sunt dispusi sa faca orice. Ei simt ca sunt speciali si ca sunt aici cu o misiune si ii cauta instinctiv pe cei asemenea lor. Chiar daca nu esti convins, si tu poti fi un suflet indigo daca esti nascut dupa 1968 si te regasesti in aceste caracteristici.

Pentru ca misiunea sufletelor indigo este speciala pe pamant si nu e mereu usoara, ingerii le sunt alaturi cu o mana de ajutor.

Ingerii sunt mesageri divini puternici si plini de iubire, care nu sunt limitati in timp si spatiu deci te pot ajuta permanent, indiferent de marimea sau dificultatea lucrurilor pe care le ai de facut.

Daca vrei ajutorul ingerilor zodiei tale, cere-le asta!

Ai incredere in echipa ta de ingeri! Este foarte sanatos sa traiesti cu credinta ca esti sustinut de o putere mai mare decat tine, ca esti indrumat pentru ca orice faci si oriunde mergi sa ti se intample ce e mai bine pentru tine. Insa pentru a beneficia de acest suport, e nevoie sa le permiti, sa te deschizi, sa crezi, sa primesti.

Afla mai multe despre ingerii pazitori ai semnelor zodiacale aici, ca sa vezi ca nu esti singur niciodata!

Mesaj pentru nativii din zodia BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

MAI GANDESTE-TE

Mesajul acesta iti cere sa te dai un pas inapoi de pe calea sau din procesul de gandire in care te afli si sa revizuiesti situatia despre care intrebi. Exista un aspect nevazut, iar ingerii te indruma sa o iei mai incet ca sa poti sa mergi mai departe vazând tot tabloul. Mesajul acesta poate si sa iti atraga atentia, daca erai pe punctul de a face impulsiv o schimbare. Desi poate ca aceasta este cea mai buna cale, ti se cere sa analizezi mai intai alternativele.

Ca fiinta indigo, esti deosebit de sensibil la energie, iar misiunea ta este sa te vindeci si sa transformi energia negativa in energie pozitiva. Cu toate acestea, exista intotdeauna alte moduri mai bune in care se poate face acest lucru. Acest mesaj iti cere sa iti studiezi optiunile si sa faci schimbari sanatoase care fac parte din misiunea ta de fiinta indigo.

Mesaj pentru nativii din zodia TAUR (20 aprilie – 20 mai)

LIBERTATE

Acest mesaj iti raspunde la o intrebare interioara, indrumându-te sa iti cauti libertatea mai mareata. Poate ca asta va veni atunci cand te eliberezi de ceva care nu iti mai foloseste.

Acest mesaj este si o confirmare ca rugaciunile tale de libertate au fost auzite si ca ingerii lucreaza pentru a aduce o schimbare in viata ta.

Ca persoana indigo, tu simti atunci cand cineva e controlat sau manipulat. Ai o abilitate innascuta de a vedea restrictiile si regulile care nu sunt necesare. Dar este posibil ca uneori, fara sa stii, sa impui asupra ta propriile restrictii si reguli. Cand primesti acest mesaj, semnalul este ca trebuie sa eliberezi controlul asupra dorintelor tale. Esti liber sa ai vise marete pentru tine si pentru aceasta planeta si lasa-i pe ingeri sa te indrume cu eterna si infinita lor intelepciune.

Mesaj pentru nativii din zodia GEMENI (21 mai – 20 iunie)

DESCARCARE/RELAXARE

Ca persoana indigo, te-ai nascut sa fii o fiinta plina de pasiune si asta nu poate s-o schimbe nimeni. Insa acest mesaj iti aminteste sa te concentrezi pe a-ti canaliza emotiile si parerile in moduri pozitive si constructive, de dragul pacii. Ingerii iti cer sa gasesti un mod creator si benefic de a te elibera de emotii, ca sa poti sa mergi mai departe cu usurinta. De exemplu, poti transforma furia canalizand-o in proiecte artistice sau in voluntariat pentru proiecte de activism. Cere ingerilor sa te ajute sa te exprimi in moduri sanatoase si benefice. Asigura-te ca intotdeauna esti cinstit cu tine, dar fii sincer si cu cei din jur.

