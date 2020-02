MESAJUL SAPTAMANAL de la INGERII PAZITORI ZODII 4-9 februarie 2020

Iata mesajele de la ingerii pazitori ai fiecarei zodii pentru saptamana 3-9 februarie 2020 adresate de aceasta data tuturor persoanelor indigo. Si tu poti fi o persoana indigo, adica o persoana cu vibratie sensibila care capteaza usor energiile si starile celor din jur. Sufletele indigo au inceput sa vina pe pamant incepand cu anii 1968. Sunt foarte creativi, au un nivel de constiinta ridicat, nu tolereaza usor regulile si obiceiurile vechi, se razvratesc si vor o lume mai buna. Uneori nu se simt adaptati in lumea in care traiesc, simt frustrare si furie pentru ca vor altceva pentru care sunt dispusi sa faca orice. Ei simt ca sunt speciali si ca sunt aici cu o misiune si ii cauta instinctiv pe cei asemenea lor. Chiar daca nu esti convins, si tu poti fi un suflet indigo daca esti nascut dupa 1968 si te regasesti in aceste caracteristici.