Mesajul unei tinere de la Matei Balş: Sunt COVID-19 confirmată, iar de patru zile ocup un pat de spital degeaba

Tânăra a fost depistată pozitiv cu coronavirus, după ce s-a întors din Marea Britanie. Internată la Institutul Matei Balş din Bucureşti, tânăra a povestit pe Reddit experienţa trăită din momentul în care a primit rezultatul testului.

"Probabil primul gând a fost 'Fir-ar, am avut dreptate', pentru că mă așteptam să iasă pozitiv, apoi am fost speriată de ce înseamnă statul în spital, având în vedere că nu am mai experimentat asta până acum. Din punct de vedere al sănătății mele, am încercat să nu mă panichez prea tare, pentru că statisticile arată că am un caz ușor și care va trece repede. Nu m-ar fi ajutat la nimic să las anxietatea și frica să mă copleșească. Pentru mama eram îngrijorată, dar e o super-femeie", a scris tânăra.

Primele simptome pe care le-a avut după ce s-a întors din Marea Britanie au fost febra, lipsa mirosului și gustului.

„M-am întors din Marea Britanie şi nu aveam gust şi miros. Mi-am băgat nasul în sticluţa cu acetonă şi n-am simţit absolut nimic - iar asta fără nas înfundat! Şi mâncarea se simţea ca un bol alimentar cu textură, absolut niciun gust", a povestit fata în vârstă de 21 de ani.

Tânăra mărturisește că, din punctul ei de vedere, internarea ei în spital nu are sens.

„Am tot văzut postări şi comentarii de la oameni care află că nu avem resurse medicale să îngrijim bolnavii de COVID-19, iar aici mă refer la locuri în spital. Treaba e că avem! Doar că regulile rigide păstrează oameni tineri şi sănătoşi ca mine - şi suntem mulţi - în spital, când putem fi trimişi acasă (cu sau fără medicamente), ca în ţările civilizate, iar cei care chiar au nevoie de atenţie medicală pot beneficia de locul nostru.

Înţeleg să-ţi ia nişte analize, hai să-ţi facă o radiografie, dar să te ţină cu forţa închis în spital când tu chiar eşti bine şi alţii nu, nu are sens pentru mine.

P.S. Sunt într-un salon destul de micuţ cu alte încă două femei, iar singurul lucru care se întâmplă, mai ales în timpul weekend-ului când medicii curanţi sunt în repaos, este o asistentă/medic rezident întrebându-ne din uşă "Totul bine?", noi răspunzând "Da" şi atât", a mai scris fata.