Metodă inedită! Cum îi învaţă o profesoară pe cei mici să respecte distanţarea socială. Sunt "legaţi" de o sfoară VIDEO

Învăţătoare s-a folosit de bucle din metru în metru pentru a-i ajuta pe cei mici să păstreze distanţarea socială. Ideea acesteia a stârnit un val de reacţii negative pe reţelele de socializare, dar a fost şi lăudată de unii părinţi.

Citeşte şi: PRIMA ZI DE ŞCOALĂ. Cum se desfăşoară cursurile la clasa I într-o şcoală din Bucureşti: jumătate dintre elevi din clasă, jumătate acasă

Ideea nu este folosită doar în România, ci şi în alte ţări.

Postarea a reuşit să strângă mii de like-uri, distribuiti şi comentarii. "Este exact un joculet in care doamna invatatoare i-a implicat, avand in vedere ca nu mai au voie sa stea de mana cate doi. Mi se pare un mod creativ de a-i tine impreuna pentru a nu se pierde la iesirea din scoala. Se practica inclusiv in alte tari. Sigur, insa, noi suntem mai catolici decat papa!" , se arată într-un comentariu.