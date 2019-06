Michael Jackson nu făcea amor cu Lisa Marie Presley. Ce făcea cu lenjeria intima a sotiei sale, pentru a păcali angajaţii

Michael Jackson nu a facut sex cu Lisa Marie Presley, asa cum sustinea el, sus si tare, scrie ciao.ro. Mariajul celor doi ar fi fost aranjat si niciodata consumat intim, sustin angajatii care au lucrat in perioada mariajului celor doi, in locuinta artistului. Acestia au oferit cateva detalii despre relatiile intime ale celor doi fosti soti.

Citeşte şi Lisa Marie Presley, dezvăluiri incredibile despre cum făcea amor Michael Jackson. Detalii picante din dormitor

Cantaretul a fost casatorit in perioada 1994 – 1996 cu Lisa Marie Presley, fiica lui Elvis Presley. Cu toate ca femeia, acum in varsta de 51 de ani, sustine ca intretinea relatii intime cu Michael Jackson, angajatii o contrazic, in continuare.

Michael Jackson nu a facut sex cu Lisa Marie Presley

Cu toate ca nu mai este printre noi de 10 ani, oamenii vor sa afle adevarul. Acuzatiile de molestare de minori si pedofilie au fost tot timpul respinse de judecatori. Cu toate ca familia lui sustine ca Michael Jackson a molestat mai multi copii, printre care si nepoti de-ai lui.

Ultima persoana care a facut dezvaluiri despre artist e Sandy Domz. Femeia a lucrat pentru Michael Jackson la ferma Neverland si susține că el și soția lui, Lisa Marie, nu au fost niciodată intimi. Adica nu si-au consumat relatia si mariajul in dormitor.

'Nu părea o relație naturală sau o prietenie între ei', a declarat femeia.

Michael Jackson dadea lenjeria intima cu parfum

Ca sa isi pacaleasca angajatii, Michael Jackson lua mereu lenjeria intima a sotiei sale. O dadea cu parfumul lui preferat si apoi o arunca pe podea. O lasa in calea angajatilor, sa o gaseasca si sa creada ca cei doi au fost intimi cu o seara inainte.

Dar angajatii sustin ca sotia lui de la vremea aceea, Lisa Marie Presley, nu a trecut niciodata prin dormitorul lui Michael Jackson. Ba mai mult, dormea in orice camera isi dorea ea, inclusiv camera de oaspeti de la Neverland. In ianuarie 1996, aceasta a cerut divortul din cauza unor diferente ireconciliabile, informeaza mirror.co.uk.