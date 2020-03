Micutzu, ironie la influenceri. Video-ul care stârneşte hohote de râs: "Am filmat acest tutorial despre cum să te speli pe mâini"

"Pentru că se pare ca sunt și influencer si vad ca lumea e confuză si paranoică, am spus să filmez acest mic tutorial despre cum să te speli pe mâini. Am facut-o in cel mai simplu mod, ca toată lumea să ințeleagă. Voi face alte videouri in care voi reacționa la alții care se spală pe mâini. Așa că urmați pașii!", este mesajul transmis de Micutzu scris pe pagina lui de Facebook.

Video-ul a stârnit hohote de râs în rândul internauţilor, dar şi un cumul de reacţii. "Sa incerci sa inchizi robinetul cu servetelul, ca degeaba te speli daca dupa proces atingi cu mainile din nou zona plina de microbi ( daca va fi intr-un loc public). Acasa microbii nu fac nici un rau ca fac parte din familie :))))))/ Micutzule să chemi și tu un instalator să schimbe bateria de la chiuvetă și să desfunde chiuveta! Vezi să nu fie unul abia întors din Italia!/ Apa trebuie sa fie calda sau rece ?! Multumesc!/ Ghidul nu e complet. La final ai folosit prosopul. Presupun ca o sa publici si continuarea, e drept mai coplexa, cum sa speli prosopul... Defapt stai ca noi nu cumparam sapun si pasta de dinti... Pentru ce am da banii pe prosop, sau detergent pentru a il spala", sunt doar câteva reacţii la postare.

Micutzu vrea referendum pentru LEGALIZAREA MARIJUANEI

Cosmin Nedelcu, alias Micutzu, a postat un mesaj pe contul de Facebook prin care propune strângerea a trei milioane de semnături pentru dezincriminarea consumului marijuanei şi pentru legalizarea acesteia în scop medicinal şi în România.

Au existat multe reacţii după acest referendum, printre care şi cea a lui Micutzu, scrie gandul.info. Actorul de stand-up comedy propune să se strângă 3 milioane într-o Coaliţie pentru Marijuna, pentru a pune presiuni pe autorităţi să dezincrimineze consumul de marijuana în România.

Citeşte şi Decizie istorică a Curţii Constituţionale. Populaţia are voie să crească şi cultive marijuana acasă. Unde se întâmplă asta

"Râdem şi ne bucurăm că nu a trecut referendumul, dar ne scapă alea 40.000.000 de euro. Acum, vă intreb: cum a strâns Coalitia pentru Familie 3.000.000 de semnaturi şi guvernul a fost obligat să organizeze referendumul, nu reuşim să ne strângem si noi 3 mili, să decriminalizam iarba şi să cheltuim nişte bani sa ajungă şi la noi medicinala? #420 #powertothepeople," scrie Micutzu pe pagina sa de socializare.

Postarea cunoscutului actor de stand-up comedy a strâns peste 3.000 de aprecieri şi a fost distribuită de peste 300 de utilizatori.

Statisticile ONU arată că această plantă psihoactivă este cea mai folosită substanţă ilicită de pe Terra, estimându-se că în 2012 a fost consumată de 125-227 milioane de persoane. Totuşi, ea poate fi utilizată şi legal, în scopuri medicale, pentru diferite tipuri de cancer, HIV/SIDA şi unele probleme neurologice şi ca adjuvant, pentru a stimula apetitul şi a calma durerile. Marijuana este eficace împotriva stresului, reducând anxietatea, crescând nivelul de euforie şi provocând o uşoară disociere de mediu în rândul utilizatorilor.