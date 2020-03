Mihaela Rădulescu a izbucnit pe Internet: "Să nu ne mai pupăm şi să nu ne suflăm în ceafă"

După ce în anul 2008 a militat împotriva fumatului, Mihaela Rădulescu Schwartzenberg (50 de ani) revine cu o campanie pentru prevenirea infectării cu coronavirus. Sub sloganul „Spală-ţi mâinile, nu şi creierul!”, vedeta îşi îndeamnă fanii să folosească apa şi săpunul fără panică.

Câţi bani a cerut Mihaela Rădulescu pentru a poza în Playboy

„În loc de panică, să spălăm mâinile şi să dezinfectăm tot ce atingem de zece ori pe zi. Şi să dăruim alcool sanitar şi dezinfectante pe lângă mărţişoare, tura asta. Să nu ne mai pupăm când ne vedem, să nu mai dăm mâna nici dacă încheiem afacerea secolului, să strănutăm sau să tuşim în batistă sau în mâneca de la haină (dacă e mai la îndemână).

Putem chiar să profităm de situaţie şi să învăţăm cum se stă civilizat la coadă, la cam un metru distanţă, fără să suflăm în ceafa nimănui şi fără să atingem pe nimeni. Cel mai sănătos e să nu ne panicăm mai mult decât ne îngrijim de sănătatea personală. Igiena nu costă, doar se învaţă şi e cea mai bună metodă de prevenţie, de când s-a inventat săpunul”, a spus Mihaela Rădulescu pe conturile sociale.

Mihaela Rădulescu, cel mai mare salariu încasat vreodată la "Românii au Talent"

Mihaela Rădulescu este una dintre cele mai "scumpe" vedete de la noi, după onorariile care i se oferă la fiecare apariție. Diva de la Monaco a fost jurată timp de trei sezoane la "Românii au talent", renunţând la colaborare din "motive personale".

Mihaela Rădulescu a fost cea mai bine plătită vedetă de la "Românii la Talent", având un salariu de 250.000 de euro pe sezon. În plus, în afară de bani, i se plăteau și biletele de avion pentru deplasări.

ŞOCANT! Cum arată Mihaela Rădulescu după ultimele operaţii estetice FOTO

"Știți cum e cu momentele alea din viață, când trebuie să iei o decizie, oricât de greu ar fi și oricât de multe și diverse lucruri ai de cântărit, de analizat. Am trăit un astfel de moment de curând și am făcut alegerea pe care am considerat-o cea mai oportună pentru mine, asumându-mi, cum mă știți, fiecare detaliu. Nu voi mai putea participă la noul sezon "Românii au talent", strict din motive personale", a scris Mihaela Rădulescu pe pagină sa de Facebook, la despărţirea de show-ul de la Pro TV.

Mihaela Rădulescu a debutat în televizune în anul 1994 la postul Tele 7ABC, iar prima emisiune realizată s-a numit "Nocturna pe 16 mm", fiind apoi urmată de "Weekend ABC", o producție de divertisment ce avea loc în fiecare duminică. A lucrat apoi la B1 TV, Antena 1, Pro TV şi Realitatea TV.