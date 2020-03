Mihaela Rădulescu, mesaj către fiul ei, Ayan: "Te rog să te gândeşti dacă e persoana cu care vrei să fii în carantină"

“Dragă Ayan, uită tot ce te-am învăţat despre cum să ştii cine e iubirea vieţii, când o fi să te însori. Tu şi toţi cei care se vor căsători de-acum înainte, nu vă mai gândiţi la... “împreună la bine şi la rău, până când moartea ne va despărţi“, e prea neclar conceptul.

Totul s-a schimbat şi ... ştii cum ţi-am spus mereu, partea cea mai bună a oricărui shit e că înveţi ceva din el.



Te rog să treci la next level şi să te gândeşti doar dacă e persoana cu care vrei să fii în carantină, când o (mai) fi... Fă un test de compatibilitate, înainte să cumperi inelul. Împrumută 2-3 copii pentru vreo 2-3 săptămâni şi închideţi-vă într-o casă modestă, eventual la bloc.

Dacă reuşiţi împreună să aveţi grijă de copii, fără bonă, să gătiţi zilnic, de 3 ori pe zi, să spălati vase, rufe, călcaţi, faceţi curăţenie fără menajeră, dacă ea ştie să rămână frumoasă fără manichiuristă, coafeză sau orice ajutor din afară, dacă la sfârşitul zilei mai sunteţi în stare de vorbit, alintat, sărutat, sex sau jocuri de cabană, zilnic şi după câteva săptămâni în cea mai strictă carantină, şi dacă amândoi mai vreţi să vă petreceţi şi restul vieţii împreună, testul a meritat. Dacă nu, mai caută”, îşi sfătuieşte Mihaela fiul.

Mihaela Rădulescu este una dintre cele mai "scumpe" vedete de la noi, după onorariile care i se oferă la fiecare apariție. Diva de la Monaco a fost jurată timp de trei sezoane la "Românii au talent", renunţând la colaborare din "motive personale".

Mihaela Rădulescu a fost cea mai bine plătită vedetă de la "Românii la Talent", având un salariu de 250.000 de euro pe sezon. În plus, în afară de bani, i se plăteau și biletele de avion pentru deplasări.

"Știți cum e cu momentele alea din viață, când trebuie să iei o decizie, oricât de greu ar fi și oricât de multe și diverse lucruri ai de cântărit, de analizat. Am trăit un astfel de moment de curând și am făcut alegerea pe care am considerat-o cea mai oportună pentru mine, asumându-mi, cum mă știți, fiecare detaliu.

Nu voi mai putea participă la noul sezon "Românii au talent", strict din motive personale", a scris Mihaela Rădulescu pe pagină sa de Facebook, la despărţirea de show-ul de la Pro TV.