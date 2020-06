Mihaela Rădulescu pune capăt speculaţiilor, după ce s-a spus că s-a despărţit de Felix Baumgartner. Ce a postat pe Internet

Mihaela Rădulescu a postat pe rețelele de socializare o imagine în care apare în brațele partenerului ei. Vedeta și iubitul ei au ieșit în pădure, pentru a se relaxa și a se bucura de natură. „Bine ați revenit/ Asta înseamnă să te bucuri de viață/ Sunteți minunați, vă ador/ Este minunat să vă văd din nou împreună/ Superbi/ Și când toată lumea vă dădea despărțiți! Să vă fie de bine!/ În sfârșit. Te așteptam cu o postare/ Voi doi separat sunteți frumosi, dar împreună sunteți minunați!/ Ce faini sunteți!/ Ai aparut, în sfârșit! Sunteti frumoși!/ Doamne, sunteți atât de frumoși”, sunt doar câteva dintre comentariile primite.

Mihaela Rădulescu este una dintre cele mai "scumpe" vedete de la noi, după onorariile care i se oferă la fiecare apariție. Diva de la Monaco a fost jurată timp de trei sezoane la "Românii au talent", renunţând la colaborare din "motive personale".

Mihaela Rădulescu a fost cea mai bine plătită vedetă de la "Românii la Talent", având un salariu de 250.000 de euro pe sezon. În plus, în afară de bani, i se plăteau și biletele de avion pentru deplasări.

"Știți cum e cu momentele alea din viață, când trebuie să iei o decizie, oricât de greu ar fi și oricât de multe și diverse lucruri ai de cântărit, de analizat. Am trăit un astfel de moment de curând și am făcut alegerea pe care am considerat-o cea mai oportună pentru mine, asumându-mi, cum mă știți, fiecare detaliu.

Nu voi mai putea participă la noul sezon "Românii au talent", strict din motive personale", a scris Mihaela Rădulescu pe pagină sa de Facebook, la despărţirea de show-ul de la Pro TV.