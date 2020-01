Mihai Bendeac, reacţie-şoc după ultimul clip postat de Dana Budeanu. "Tu ce pui pe masă, cretino?"

Mihai Bendeac s-a filmat pe Instagram în timp ce ținea un discurs despre acțiunile creatoarei de modă.

"Bă, deci, Dana Budeanu... Am urmărit câteva interpelări ale ei. Atunci când începe să vorbească despre politică sau chestiuni sociale, îmi vine, uneori, să o bat! Dar sunt câteva chestiuni în legătură cu care are o dreptate perfectă. Una dintre ele fiind acele discuții despre femei și despre cum ele își construiesc imaginea unui bărbat perfect. Să aibă bani, un statut social, să fie frumos, citit, cu o nesimțire ieșită din comun. Multe dintre ele nereprezentând altceva decât corpul fizic. Am rămas necăsătorit până la 36 de ani și am avut de-a lungul timpului tentații. Bărbatul se plictisește de corpul unei femei, dacă e inteligent, după 24 de ore. Voi meritați așa ceva, amețitelor? Ce pui pe masă, cretino? Nu ai deschis o carte", a spus Mihai Bendeac.

"Amețitele și mafioții" este rubrica preferata fanilor Danei Budeanu, în care creatoarea de modă îi face praf pe cei care se cred "în tendinţe", dar care comit greşeli grave de ţinută şi comportament.