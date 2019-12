Dana Budeanu, un nou video viral pe Youtube: "Sunteţi nişte ţărani. Tu eşti un sărac, da?"

"Stilul vestimentar al fotbaliștilor și cum a ajuns el în halul în care a ajuns sau nu. Sigur, pentru că ne-am născut în acest sătuc, exemplele, inclusiv ale fotbaliștilor, sunt alți fotbaliști internaționali extrem de celebri, extrem de bogați etc.

De aici vine și discrepanța. Ca fotbalist din România, atât timp cât n-ai ajuns unul foarte mare pe plan internațional și nu ai ajuns la nivelul unui fotbalist de top, e clar că n-ai cum să te compari cu ei de dimineața până seara, pentru că n-ai ajuns la acel nivel financiar. Nu te poți compara cu ei nici din punct de vedere vestimentar, nici al tatuajelor sau al mașinilor, pentru că tu ești un sărac, da?

Tu, chiar dacă ai un salariu de un milion pe an, ești sărac! Ăia au un salariu de 100 de milioane, deci n-ai cum să trăiești ca ei. Eu înțeleg că trebuie să vă luați gagica aia, să vă faceți tatuajele alea, să vă tundeți ca Beckham, să vă luați mașina lui Beckham.

Nu aveți cum, pentru că Beckham are 100 de milioane de euro, iar mașina lui, care costă 300.000, e un nimic pentru el. Tu câștigi un milion pe an și îți iei o mașină de 150.000. Ești un țăran! Ok? Sunteți niște țărani pe care vă preocupă mai mult ce ceas aveți, ce gagică aveți, ce mașini aveți, ce haine în loc să jucați fotbal", a "tunat" Budeanu.

Creatoarea de modă nu s-a sfiit să le dea exemplu fotbaliștilor din ziua de azi pe Gheorghe Hagi. "Ia, întrebați-l pe Hagi, care după părerea mea e un Dumnezeu la propriu și un .. nici nu pot vorbi despre un asemenea campion. Întrebați-i pe oamenii care au făcut fotbalul românesc să existe: 'Băi, Hagi, tu când ai ajuns tu mare și ai avut tu primul salariu, ți-ai luat imediat o mașină scumpă?'. Eu spun 100% că nu", a mai precizat Dana Budeanu.

