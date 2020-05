Mihai Bendeac s-a testat de coronavirus în direct pe Youtube! Reacţia actorului când a văzut rezultatul - VIDEO

"Am avut dreptate, asta indică faptul că există anticorpi, așa că am avut dreptate (n.r. că a avut coronavirus). Treaba asta s-a întâmplat acum două luni. Mă bucur foarte mult că am făcut acest clip, pentru că există, din păcate, foarte mulți oameni care se gândesc că ar fi stigmatizați. E o tâmpenie. Trebuie să trecem împreună prin această chestie", a declarat Bendeac, care a găsit și o scuză și pentru faptul că nu a anunțat la 112 apariția simptomelor după înmormântarea bunicului.

"Nu m-am testat atunci. Atât eu, cât și familia, ne-am autoizolat, am făcut ceea ce știam că e ok să facem în momentul în care suspectezi că ai treaba asta. De ce nu ne-am dus la spital? Pentru că spitalele erau supraaglomerate, se făceau foarte multe anunțuri vizavi de serviciul 112, nu apelați serviciul 112 decât dacă aveți probleme respiratorii grave", a povestit Mihai Bendeac.

Sâmbătă seara, Mihai a declarat într-o ediţie specială iUmor că a avut coronavirus. Declaraţiile actorului au stârnit un val de reacţii în media.

"Azi de dimineață (duminică) m-am trezit într-un jihad, efectiv, aveam sute de apeluri, într-un final m-a sunat și maica-mea. Presa a preluat o chestie pe care eu am spus-o într-o emisie iUmor. Am fost extrem de revoltat față de atitudinea pe care mulți au avut-o vizavi de medicii români, de polițiștii români, ideea e că mi s-a părut flagrant faptul că nici o persoană publică din România, nimeni, efectiv, nu a vorbit despre treaba asta și nimeni nu spune că ar fi avut simptome.

Băi, ok, nu știi sigur că ai avut, dar măcar ai avut o gripă foarte puternică și te-ai dus cu gândul că poți să ai treaba respectivăAm mai avut gripe și răceli de-a lungul timpului, dar nu mi s-a întâmplat niciodată ca în 5 minute să am dintr-o dată foarte multe simptome: dureri musculare, pierdere de gust, pierdere de miros, o stare de oboseală, o stare febrilă. În plus, în acea noapte am dormit 12 ore fără somnifere și nu am avut nici un fel de vis.Până la urmă este o gripă. Ca să rezum, simptomele puternice au durat 24 de ore, după care ușor-ușor au început să scadă", a explicat actorul.