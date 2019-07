Mihai Bobonete, prins în mijlocul furtunii din Halkidiki: Am fost la un pas să o mierlim. In ultima secunda ne-am ridicat ...

"Ce sa va mai spui? Nenorocire, asa ceva am mai vazut cu ochii mei, la Făcăieni prin 2000 si putin, cand inpreuna cu finul meu, am fost luati pe sus de prima Tornada facuta publica de pe la noi.

Aici in Grecia am fost la un pas sa o mierlim, pentru ca tot insistam sa stam pe terasuca aia si sa vedem ce se aude ca un suierat asa... In ultima secunda ne-am ridicat si ne-am adapostit.

Horror a fos, vant cu peste 120km/h, ploaie extrema, copacii cazuti, acoperisuri smulse, garduri cazute, masini luate pe sus, plaja nici nu zici ca a fost...

Acum suntem bine, sa speram ca nu se intoarce.

Continuam...

P. S. Oricum ar fi... Tot mai bine la Elektra in Vama Veche! :))))) (asta asa, pentru aia de imi poarta grija banilor)", a scris Mihai Bobonete, pe Facebook.

Românca în vârstă de 54 de ani şi copilul de 8 ani au murit striviţi de acoperişul unui restaurant din Nea Plagia luat de rafale de vânt, în noaptea de miercuri spre joi, în regiunea Halkidiki, în nordul Greciei, unde au avut loc o tornadă, rafale de vânt violente şi grindină, au anunţat autorităţile elene. Informaţia a fost confirmată şi de MAE de la Bucureşti, care a anunţat că există şi o a treia victimă din România, aceasta fiind rănită.