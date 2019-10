Articol publicat in: Life

Răsturnare de situaţie în cazul lui Mihai Constantinescu. Veste de ULTIMĂ ORĂ din SPITAL

Autor: Filip Stan Publicat: (acum o oră) // Actualizat: (acum o oră) // Sursa: romaniatv.net Mihai Constantinescu se află internat de mai bine de patru luni la Spitalul Floreasca, iar zvonurile despre artist au fost ba că a murit, ba că a ieşit din comă şi se simte foarte bine. Mihai Constantinescu este mai bine și că ar fi hrănit pe gură, ceea ce înseamnă o evoluție în situația dată, au anunţat medicii de la Spitalul Floreasca. Mihai Constantinescu şi-a revenit după 4 LUNI de COMĂ. Primele informaţii oficiale de la MEDICI Informaţiile au fost confirmate şi din partea apropiaților lui Mihai Constantinescu, care au dezvăluit o serie de lucruri despre artist. "Mihai se simte mai bine. Este adevărat, este foarte slăbit, dar există o evoluție vizibilă în cazul lui în ultima perioadă. Drept dovadă, doctorii care îl monitorizează permanent au decis să îi administreze mâncăruri ușoare, în special supe și legume pasate. Partea de hrană și irigare a organelor este făcută în continuare prin perfuzii, pentru a se evita complicațiile la rinichi. Mai mult, artistul a început să își miște membrele și, de câteva ori, în sfârșit, a reușit să se ridice", a declarat un prieten de familie. Veștile bune continuă: "Mihai Constantinescu se reface în spital. De la începutul săptămânii, el a făcut o serie de progese, poate minore pentru mulți, dar extrem de importante pentru el și familie. Dacă inițial și-a putut mișca mâinile, acum, a băut apă singur, din cană. E o minune! Toată lumea se roagă și speră ca lucrurile să evolueze și mai mult". loading...

