Mihai Mitoşeru, primele declaraţii după operaţie: "Era să mor!". Imagini cu vedeta, plimbându-se prin salon VIDEO

"Mă simt foarte bine, mă duc să joc un fotbal. E important că acum râdem, dar aveam un cheag mare de sânge, care putea să plece la inima și să mor. Acum facem haz de necaz. Eu sunt foarte fricos. Acum, când s-a terminat, îmi dau seama că dacă nu veneam, chiar puteam să mor. Dacă aveți varice, măcar să mergeți la control, să nu ajungeți ca mine, Doamne Ferește", spune Mihai Mitoşeru în primul său clip postat online, după operaţie.

Adriana Bahmuțeanu a mers cu Mihai Mitoșeru la control și a povestit la România TV cum a primit acesta vestea ca ar putea să moară în orice moment. "Putea să moară oricand. Noi am mers la un control banal și medicul nu l-a lăsat să plece. A zis că are risc mare de deces. Mihai s-a albit la faţă. A intrat în panică, m-am speriat și eu. Am hotărât să facă intervenția pe loc", a povestit Adriana Bahmuţeanu.



Noemi, fosta soție a lui Mihai Mitoșeru, a fost şi ea alături de vedetă, la spital.