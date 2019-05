Mihai Stoica a umilit în vestiar un jucător de la FCSB. "Taci, bă! Din cauza ta am pierdut 10 milioane de euro!"

Paul Papp a povestit incidentul la GSP LIVE.

"Mi s-a spus în față că din cauza mea s-au pierdut 10 milioane de euro. Am avut meci cu Astra, la Giurgiu, și după meci am rămas să vorbesc cu Marius Șumudică. Am vorbit cu mâna la gură, dar a fost o discuție amicală. I-am spus că a lăsat gazonul mare ca să ne pună probleme.

Pentru că am ținut mâna la gură, discuția s-a interpretat. La următorul meci, cu Dinamo, am fost lăsat în tribună. I-am întrebat pe cei de la echipa mea dacă a fost vreo problemă că am discutat cu Șumudică și mi s-a zis Nu, nu. Nu e nicio problemă!. Dar am rămas în tribună. M-am enervat și eu. Nu am venit cu autocarul la meci. M-am dus acasă, m-am schimbat și după aceea am venit la stadion.

După meci, la hotel, mi s-a zis că trebuie să rămân în cantonament. Dimineața, am avut ședință. Mi s-a zis: «Paul, nu e posibil ce ai făcut!». Discuția a escaladat puțin. M-am enervat, dar am fost respectuos. Am spus ce am simțit.

Mi-au spus că am fost lăsat în tribună ca urmare a unei decizii tactice, dar nu sunt prost. Știam că discuția cu Șumudică a fost problema. Atunci, MM Stoica mi-a spus: Băi, Paule, taci din gură! Din cauza ta am pierdut 10 milioane de euro!", a declarat Paul Papp.

Meciul de 10 milioane de euro a fost cel dintre Partizan Belgrad și Steaua, 4-2, din turul al treilea al UEFA Champions League, jucat în august 2015. După 1-1 în tur, echipa roș-albastră a pierdut la Belgrad, după o prestație foarte slabă a lui Paul Papp. Cine câștiga acea "dublă" mergea în play-off-ul Champions League și avea asigurată prezenţa în grupele Europa League.