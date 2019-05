Mihai Teja, primele declaraţii după ce a fost dat afară de la FCSB: "Nu e uşor să lucrezi cu Becali"

Mihai Teja a vorbit despre relația cu Gigi Becali, despre perioada petrecută la FCSB și despre clauza din contract, potrivit căreia trebuie să plece de la echipă dacă nu câștigă campionatul.

„Nu, nu m-am gândit să nu stau pe bancă la acest meci. Îmi fac treaba până la căpăt. Așa e corect față de jucători! Am văzut că ați publicat contractul meu. Aveam o clauză. Dacă nu iau campionatul, ne despărțim. Am venit pentru a face performanță, nu pentru bani. Îmi pare rău că nu am luat campionatul. Asta este! Se întâmplă.

Știam că la Steaua se vrea performanță. Știam că nimeni nu-ți dă timp. Trebuie să riști. Am mizat totul și am crezut mult în jucători. Nu am simțit că postul este vânat. Știam că voi sta până la vară. Dacă îmi îndeplineam obiectivul, mai rămâneam un an.

Plec cu o imagine bună. Mi-am făcut treaba 200%. Am luat echipa de pe locul 2 și am terminat pe locul 2. Nu am căzut pe locul 7. Am pierdut un singur meci, în care am avut multe ocazii. Nu trebuia niciodată să pierdem acel meci.

Nu e greu să lucrezi cu Becali. Am avut mereu un dialog. Ne-am respectat, nu am avut nicio problemă! Avem o relație bună. Mereu am avut discuții cu el. Te întreabă, se interesează de echipă. E ceva normal.

În mare, strategia clubului este ca domnul Becali să aducă jucătorii. E greu să aduci fotbaliștii pe care îi vrei tu. El dă banii. Nu poți dicta pe banii altuia. E destul de greu. Sper ca la echipa următoare să îmi dau cu părerea cu privire la jucătorii pe care îi aducem.