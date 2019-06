Mihai Tudose nu exclude să redevină premier: "E cântecul de lebădă în PSD, ultima zi de plajă"

Moţiunea de cenzură va beneficia de votul Pro România. Întrebat dacă va prelua mandatul de europarlamentar, Mihai Tudose a spus: "În principiu da, dacă nu se întâmplă nimic cu Guvernul, plec la Bruxelles. Dacă se întâmplă, rămân aici"

Chestionat cu privire la posibilitatea de a prelua vreo funcţie de ministru, Tudose a răspuns: "într-un guvern serios da, cu un prim-ministru sănătos la cap, cu un program întreg la minte, pentru România"

Strategia PSD pentru moţiunea de cenzură. Parlamentarii vor fi în sală pentru cvorum, dar nu vor vota

Întrebat dacă aceasta presupune inclusiv funcţia de premier, a completat: "Inclusiv varianta, nu este o dorinţă, nici pentru Sorin Câmpeanau, dar dacă aşa se poate închide guvernul, aşa o facem".

Mhai Tudose a fost premier pentru o perioadă de 6 luni în guvernarea PSD şi a decis să demisioneze după ce liderii social democraţi au votat retragerea sprijinului politic în Cex. La scurt timp, mandatul de premier a fost preluat de Viorica Dăncilă, iar Tudose a plecat la Pro Romania.

Mihai Tudose, fost premier PSD, a declarat că este cântecul de lebădă pentru social democraţi şi se bazează la moţiunea de cenzură inclusiv pe votul unor foşti colegi care sunt nemulţumiţi de situaţia actuală.

"Vom vota pentru ca moţiunea să treacă. Începând de la dezastrul pe politică externă şi ajungând la plata sumelor fabuloase pentru autostrăzi pe care nu le avem. Mă îngrozeşte că a spus că până acum este ea însăşi (n.r.: Viorica Dăncilă)", a spus Mihai Tudose.

Întrebat dacă moţiunea are vreo şansă, Tudose a completat: "are o şansă, cel puţi teoretică şi practică, pentru că din ce am discutat cu parlamentari PSD nu sunt mulţumiţi cu ce se întâmplă azi. Eu sper că se vor trezi"

Întrebat dacă Pro România va accepta şi alţi social democraţi, care vor să se înscrie în formaţiunea lui Victor Ponta, Tudose a spus: "Suntem deschişi la colegii din PSD care încă mai pot fi salvaţi".

Mihai Tudose a ironizat-o pe Viorica Dăncilă, în momentul în care a fost rugat de jurnalişti să comenteze intenţia ei de a candida la şefia PSD. "Să încercăm să desluşim ce încearcă să spună Dăncilă? Cum poti să mă întrebi ce a gândit Dăncilă? Nici ea nu ştie. Ce e în capul lui Dăncilă?! Dumnezeule. Cred că foarte multă lume din PSD, dintre decidenţi, sunt conştienţi că e cântecul de lebădă. Ca ultima zi la mare, când stai pe plajă toată ziua că ştii că apoi pleci. Ultima lor zi de plajă".