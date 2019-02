Mihai Tudose, referitor la mitingul din 10 august: Jandarmii au spus că au avut ordin; Cine a dat ordin?

"Nu am fost chemat (la Parchet - n.r.). Am văzut că e o agitaţie în sensul ăsta şi ieri am văzut-o pe doamna ministru de Interne, am văzut că a scăpat de problema prizelor şi este foarte preocupată de poziţia mea faţă de manifestările din 10 august şi de modul de comportare a Jandarmeriei. Eu mai spun o dată: eu nu am fost în ţară în perioada aceea, dar, din surse deschise, am următoarea opinie: jandarmii au spus că au avut ordin, aceea hârtie care a fost semnată de doamna prefect. S-a demonstrat din surse deschise că hârtia aceea a fost semnată noaptea. Ceea ce este important la acest punct este că jandarmii au spus că au avut ordin, au acţionat la ordin, atunci o întreb pe doamna ministrul de interne: cine a dat ordin, a fost ordin de partid, de guvern, cine a dat ordin?", a spus Tudose, întrebat dacă a fost chemat la Parchet pentru a da explicaţii în legătură cu evenimentele din 10 august.



El a afirmat că dacă va fi chemat la Parchet va spune că nu a fost în ţară în acea perioadă.



"Procedural, ministrul de interne, prefectul trebuia să dea ordinul. Poate ştie doamna ministru mai multe.(...) Doamna ministru are o variantă proprie, probabil că ancheta se va derula şi vom afla", a mai declarat Tudose.