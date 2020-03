Mii de oameni au ieşit în parcuri în Paris, fără să ţină cont de coronavirus VIDEO

„Avem trei săptămâni suplimentare de vacanţă. Ce să facem cu tot timpul ăsta liber? Vrem să îl folosim. Să stăm în case? Nu prea cred”, a precizat o studentă, pentru postul France24, citat de Mediafax.

În lipsa măsurilor de izolare, peste 500.000 de oameni ar putea muri din cauza coronavirus în Franţa. Ministrul francez al Sănătăţii le cere oamenilor să-şi schimbe rapid comportamentul.

"Virusul este invizibil. Se transmite rapid printre oameni şi pune vieţile oamenilor în pericol. Îi implor să respecte regulile şi să se izoleze de prieteni!", a spus ministrul francez al Sănătăţii, conform sursei citate.

France closed bars and restaurants, so everyone’s having a giant picnic at the park. Pure selfishness. https://t.co/aAGA3RuuyK

#paris during the #Coronavirus people are stupid and egoistic to act like that. The situation will be catastrophic in a week here. #StayTheFHome #RESTEZCHEZVOUS #resterchezsoi #Irresponsables pic.twitter.com/CeEugaHSny