Miliarde de oameni vor ajunge să trăiască în zone prea fierbinţi pentru populaţie. Studiile arată că planeta se încălzeşte accelerat

Timp de mii de ani, oamenii au trăit într-o "nișă climatică", unde temperaturile medii au fost şi sunt ideale pentru ca societatea să se dezvolte neîncetat și care a oferit condiții favorabile pentru asigurarea necesarului zilnic de hrană, atât prin cultivarea pământurilor, cât şi creşterea animalelor.

Concluziile publicate luni în Proceedings of the National Academy of Sciences, de o echipă internațională de arheologi, climatologi și ecologiști arată însă că dacă emisiile de gaze cu efect de seră continuă în ritmul actual, până în anul 2070 miliarde de oameni vor trăi în condiții mai calde decât cele care au permis vieții să prospere în ultimii 6.000 de ani. Pentru fiecare un grad Celsius de încălzire, un miliard de oameni vor trebui fie să migreze în regiuni mai răcoroase, fie să se adapteze la condiții extreme de căldură, relevă studiul.

Tim Kohler, arheolog la Universitatea din Washington și coautor al studiului, a declarat că aceste descoperiri pot fi privite drept "cel mai rău scenariu care s-ar putea întâmpla, dacă nu ne schimbăm obiceiurile". Folosind date despre temperaturile globale istorice și distribuția populațiilor umane, cercetătorii au descoperit că la fel ca și alte specii de animale, oamenii prosperă cel mai bine într-o aşa-numită nişă climatică. Astfel, cea mai mare parte a populației lumii trăiește în zone cu o temperatură medie anuală cuprinsă între 11 și 15 grade Celsius.

În prezent însă, Pământul este pe cale să se încălzească cu 3 grade Celsius până în 2100. Studiul sugerează însă că, deoarece zonele terestre se încălzesc mai repede decât oceanele, temperaturile experimentate de oameni sunt susceptibile să crească cu aproximativ 7,5 grade Celsius până în 2070. În consecinţă, pe măsură ce planeta noastră se încălzește rapid ca urmare a creșterii emisiilor, se estimează că temperatura experimentată de o persoană obișnuită se va schimba mai mult în următoarele decenii decât în ultimii 6.000 de ani. În plus, încălzirea ar putea avea consecințe severe pentru producția de alimente, accesul la surse de apă sau conflicte generate de migrație.

Cercetătorii susţin că zonele de căldură extremă vor acoperi aproximativ 19% din suprafața Pământului, urmând să afecteze astfel 3,5 miliarde de oameni până în 2070. Regiunile cele mai afectate includ părți din Africa Sub-Sahariană, America de Sud, India, Asia de Sud-Est, Peninsula Arabică și Australia, afirmă Chi Xu, de la Universitatea din Nanjing, co-autor al studiului.