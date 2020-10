Ministrul Apărării Naţionale, Nicolae Ciucă: "Am decis, împreună cu Orban, să devin membru al PNL şi să candidez la filiala Dolj"

"Am luat decizia, împreună cu premierul Ludovic Orban, să devin membru al Partidului Naţional Liberal şi să candidez pe listele partidului la filiala Dolj. A fost o chestiune pe care am acceptat-o ţinând cont de faptul că s-a vehiculat foarte mult că este nevoie de oameni care şi-au desfăşurat activitatea şi în alte domenii, profesionişti, am înţeles acest lucru şi am luat această decizie.

Este una personală şi asumată. Am considerat că este fair-play şi faţă de statutul meu de fost militar, am aşteptat un an, a trecut un an şi este un pas important. Vă daţi seama că nu ne transformăm acum, este o chestiune de a mă adapta. Nu am făcut politică, nu ştiu foarte multe lucruri despre ceea ce înseamnă să faci politică cu adevărat, în schimb sunt în măsură să fac lucruri aşa cum am făcut în cariera mea de militar", a declarat, duminică, Nicolae Ciucă.

Cât despre rămânerea sa ca ministru al Apărării după alegerile parlamentare, în cazul în care PNL va forma Guvernul, Nicolae Ciucă a arătat că acest lucru va rămâne la aprecierea celui desemnat să formeze Executivul.

"Cred că va fi o decizie ce aparţine premierului şi celui care va fi desemnat să formeze Guvernului, dacă mi se va cere nu o să zic nu, fiindcă este vorba doar despre continuitate", a precizat Ciucă.

Ministrul Apărării a mai arătat că, deşi încă nu şi-a schiţat un proiect de candidatură, cu certitudine va insita asupra setului de legi care se aplică în domeniul Apărării.

"Este un pic prea devreme să pot să mă angajez la o astfel de abordare, cu certitudine este nevoie de revederea setului de legi care se aplică în domeniul Apărării, a apărut o serie întreagă de noi provocări, se discută foarte mult de ceea ce înseamnă rezilienţa la nivel naţional şi nu numai, ca atare va fi nevoie să lucrăm şi să identificăm noi proiecte de lege prin are să sporim capacitatea de rezilienţă a ţării", a mai spus Nicolae Ciucă.

Preşedintele PNL, premierul Ludovic Orban, anunţase anterior că ministrul Apărării Naţionale, Nicolae Ciucă, a luat decizia de a veni alături de PNL şi va fi candidatul aceste formaţiuni pentru Senat.

"Este o onoare pentru mine că domnul ministru Ciucă a decis să facă acest pas de implicare. Domnul Ciucă şi-a servit ţara şi până acum şi îşi va servi ţara şi de acum încolo. Va fi candidat la Parlament. Personal, ca preşedinte al partidului, îl voi propune candidat pentru Senat", a afirmat Ludovic Orban.