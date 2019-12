Ministrul Culturii deţine obiecte de artă în valoare de 30.000 de euro

Potrivit declaraţiei de avere, care a fost publicată pe site-ul Guvernului, Gheorghiu este proprietarul unui teren în Vadul Moldovei (Suceava), cumpărat în 2008, alte trei fiind achiziţionate, împreună cu soţia, în 2010 şi 2011.



Gheorghiu a mai achiziţionat, în 2010, o casă în Suceava şi în 2011 un apartament în Valea Moldovei, pe care le deţine împreună cu soţia. El a moştenit, prin succesiune, o parte dintr-un apartament, pe care a vândut-o, cu 6.937,50 de euro, în mai 2019.



De asemenea, actualul ministrul al Culturii are un autoturism Mercedes Benz A Class, fabricat în 2011, obiecte de artă şi cult în valoare de aproximativ 30.000 de euro, bijuterii în valoare de circa 6.000 de euro şi ceasuri în valoare de aproximativ 8.000 de euro. Obiectele de artă, ceasurile şi bijuteriile provin din cadouri şi moşteniri.



Acţionar la SC BG Media SRL, Gheorghiu a împrumutat societatea în nume personal cu 113.514 lei, iar anul acesta a mai acordat două împrumuturi unor persoane fizice în valoare cumulată de 49.000 de euro.



Bogdan Gheorghiu are datorii la patru bănci în sumă de 405.400 de lei, scadente în 2020, şi un împrumut de 35.000 de euro de la o persoană fizică, care trebuie rambursat în 2022.



Ca deputat a primit o indemnizaţie de 120.036 de lei în ultimul an fiscal, iar soţia, angajat al Ministerului Afacerilor Interne, 18.654 de lei în aceeaşi perioadă. Acestor venituri li se adaugă indemnizaţia de creştere copil, stimul inserţie şi alocaţie de stat pentru copii.



Totodată, Gheorghiu a primit 82.450 lei de la BG Media, de unde şi-a retras aportul.