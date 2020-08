Ministrul de Finanţe. "Trecerea la moneda euro este departe"

}ntrebat la cât va ajunge datoria publică în acest an, având în vedere deficitul prognozat acum și cum va afecta costul împrumuturilor, dacă am depășit deja 40% din PIB, ministrul Florin Cîțu a răspuns:

"Condițiile Tratatului de la Maastricht arată că România trebuie să respecte o datorie publică de 60% pentru a intra în zona euro. Suntem departe de acest plafon. În acest an, datoria publică va fluctua. Sper ca în partea a doua anului să avem o îmbunătățire a dinamicii, dar costul finanțării a scăzut în fiecare an pentru România, atât pe piața internă, cât și pe piața externă. Iar dobânzile au scăzut în piață lună de lună, inflația la fel. Am avut costuri, am avut economii la costurile cu dobânzile, față de anul trecut".